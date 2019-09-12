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Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)

Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
14:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Долгое сообщение с откровенным признанием 41-летняя Евгения Власова опубликовала на своей странице в Instagram накануне, 11 сентября.

Евгения Власова, которую часто называют "той, которая поборола рак", открыла большую тайну своим поклонникам. На самом деле она никогда не болела онкологией и после 10 лет жизни во лжи решила расставить все точки над "и".

Под ярким снимком в роскошном красном платье певица рассказала правду, которую долго скрывала от фанатов и недоброжелателей. 

Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не выявляли онкологических заболеваний! Была операция и из пяти врачей одному что-то показалось (был консилиум), а с врачебной этикой, если одному показалось, значит нужна химиотерапия! Да, я ее прошла! И это страшно,– начала рассказ Евгения Власова.  

 
 
 
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Надоело тянуть не свой груз и шлейф который тянется уже лет 10! У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний!Была операция и из 5 докторов одному что то показалось(был консилиум),а по врачебной этике,если,одному показалось значит нужна химио-терапия!Да,я её прошла!И это страшно!Но прессу,журналистов,редакторов программ,не интересуют тонкости им нужно мясо,кровь,страсти!И вот теперь на мне какое-то странное клеймо(несчастной и больной)Ненавижу это всё!Долго молчала!В основном ради людей для которых я стала надеждой на выздоровление!Но весь этот ужас,который рождали журналисты и их программы,ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки!Одно то,что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят:О,а что она жива?!!В моей жизни дофига испытаний и без онкологии,как и в жизни любого из нас...Я ненавижу,вот просто ненавижу давать интервью !Но больше всего ненавижу когда искажают факты.Когда ты отвечаешь на вопрос журналиста,а вопроса в кадре нет,а вместо этого закадровый голос который сгущает краски,говорит страшные,скандальные,тяжёлые вещи,а ты как будто это комментируешь.Ненавижу ложь и лжецов.Ненавижу давать интервью и больше не буду.Всё что говорю лично Я ,есть в моём инста!Сегодня заставила удалить,один канал,очередное интервью в подобном формате! Я ЖИВА!ЗДОРОВА!РАБОТАЮ!#Украина#Україна#я

Публикация от Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)

После чего добавила, что журналисты, которые распространяли информацию, не уточнили подробностей и превратили ее болезнь в страшную – рак. По ее словам, представителей СМИ не интересовали тонкости, им нужны были лишь страсти.

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И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление! Но весь этот ужас, который рожали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки! Одно то, что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят: "О, а что, она жива?" В моей жизни дофига испытаний и без онкологии, как и в жизни каждого из нас,– продолжила 41-летняя певица.

В завершение она добавила, что ненавидит давать интервью и больше не соглашается на них, поскольку все, что она говорила в программах, кардинально меняли профессиональным монтажом и сшущением красок.

Ненавижу давать интервью и больше не буду. Все, что говорю Я, есть в моем Instagram-аккаунте! Сегодня заставила удалить один канал очередное интервью в подобном формате! Я ЖИВА! ЗДОРОВА! Работаю,– завершила признание Евгения Власова.

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Болезнь, Певица, Знаменитость, Украинская певица, Евгения Власова, которая поборола рак.
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