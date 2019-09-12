Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)

Евгения Власова, которую часто называют "той, которая поборола рак", открыла большую тайну своим поклонникам. На самом деле она никогда не болела онкологией и после 10 лет жизни во лжи решила расставить все точки над "и".
Под ярким снимком в роскошном красном платье певица рассказала правду, которую долго скрывала от фанатов и недоброжелателей.
Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не выявляли онкологических заболеваний! Была операция и из пяти врачей одному что-то показалось (был консилиум), а с врачебной этикой, если одному показалось, значит нужна химиотерапия! Да, я ее прошла! И это страшно,– начала рассказ Евгения Власова.
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Надоело тянуть не свой груз и шлейф который тянется уже лет 10! У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний!Была операция и из 5 докторов одному что то показалось(был консилиум),а по врачебной этике,если,одному показалось значит нужна химио-терапия!Да,я её прошла!И это страшно!Но прессу,журналистов,редакторов программ,не интересуют тонкости им нужно мясо,кровь,страсти!И вот теперь на мне какое-то странное клеймо(несчастной и больной)Ненавижу это всё!Долго молчала!В основном ради людей для которых я стала надеждой на выздоровление!Но весь этот ужас,который рождали журналисты и их программы,ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки!Одно то,что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят:О,а что она жива?!!В моей жизни дофига испытаний и без онкологии,как и в жизни любого из нас...Я ненавижу,вот просто ненавижу давать интервью !Но больше всего ненавижу когда искажают факты.Когда ты отвечаешь на вопрос журналиста,а вопроса в кадре нет,а вместо этого закадровый голос который сгущает краски,говорит страшные,скандальные,тяжёлые вещи,а ты как будто это комментируешь.Ненавижу ложь и лжецов.Ненавижу давать интервью и больше не буду.Всё что говорю лично Я ,есть в моём инста!Сегодня заставила удалить,один канал,очередное интервью в подобном формате! Я ЖИВА!ЗДОРОВА!РАБОТАЮ!#Украина#Україна#я
После чего добавила, что журналисты, которые распространяли информацию, не уточнили подробностей и превратили ее болезнь в страшную – рак. По ее словам, представителей СМИ не интересовали тонкости, им нужны были лишь страсти.
И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление! Но весь этот ужас, который рожали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки! Одно то, что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят: "О, а что, она жива?" В моей жизни дофига испытаний и без онкологии, как и в жизни каждого из нас,– продолжила 41-летняя певица.
В завершение она добавила, что ненавидит давать интервью и больше не соглашается на них, поскольку все, что она говорила в программах, кардинально меняли профессиональным монтажом и сшущением красок.
Ненавижу давать интервью и больше не буду. Все, что говорю Я, есть в моем Instagram-аккаунте! Сегодня заставила удалить один канал очередное интервью в подобном формате! Я ЖИВА! ЗДОРОВА! Работаю,– завершила признание Евгения Власова.