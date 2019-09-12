Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)

Новости шоу бизнеса:Долгое сообщение с откровенным признанием 41-летняя Евгения Власова опубликовала на своей странице в Instagram накануне, 11 сентября.

Евгения Власова, которую часто называют "той, которая поборола рак", открыла большую тайну своим поклонникам. На самом деле она никогда не болела онкологией и после 10 лет жизни во лжи решила расставить все точки над "и".

Под ярким снимком в роскошном красном платье певица рассказала правду, которую долго скрывала от фанатов и недоброжелателей.

Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не выявляли онкологических заболеваний! Была операция и из пяти врачей одному что-то показалось (был консилиум), а с врачебной этикой, если одному показалось, значит нужна химиотерапия! Да, я ее прошла! И это страшно,– начала рассказ Евгения Власова.

После чего добавила, что журналисты, которые распространяли информацию, не уточнили подробностей и превратили ее болезнь в страшную – рак. По ее словам, представителей СМИ не интересовали тонкости, им нужны были лишь страсти.

И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление! Но весь этот ужас, который рожали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки! Одно то, что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят: "О, а что, она жива?" В моей жизни дофига испытаний и без онкологии, как и в жизни каждого из нас,– продолжила 41-летняя певица.

В завершение она добавила, что ненавидит давать интервью и больше не соглашается на них, поскольку все, что она говорила в программах, кардинально меняли профессиональным монтажом и сшущением красок.

Ненавижу давать интервью и больше не буду. Все, что говорю Я, есть в моем Instagram-аккаунте! Сегодня заставила удалить один канал очередное интервью в подобном формате! Я ЖИВА! ЗДОРОВА! Работаю,– завершила признание Евгения Власова.