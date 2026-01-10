Алина Гросу впервые станет мамой: где сейчас живет певица и кто будущий отец (фото)

Артистка скрывает личную жизнь от общественности

Украинская певица Алина Гросу объявила о первой беременности. Личность своего избранника она продолжает скрывать, но в сети считают, что будущим отцом является российский актер Роман Полянский.

Певица сообщила трогательную новость в новом клипе "Жити на повну". Песню она спела дуэтом с отцом своего первенца — загадочным певцом Don Maron. Но пол будущего малыша не стала раскрывать.

Алина Гросу объявила о беременности

Алина Гросу впервые станет мамой

Украинская певица Алина Гросу официально подтвердила слухи, что впервые станет мамой. Ранее в сети активно обсуждали будущее пополнение в семье артистки, поскольку ее заметили в одном из супермаркетов США с округлившимся животиком. Но певица не спешила комментировать ситуацию.

Беременная Алина Гросу, Фото: Богдан Беспалов

Поделиться трогательной новостью она решила сегодня, 10 января, выпустив песню и клип "Жити на повну", которую спела вместе с возлюбленным, известным как Don Maron. Несмотря на то, что Алина Гросу не подтверждает, что вышла замуж за российского актера Романа Полянского, в сети предполагают, что именно он является будущим отцом.

Алина Гросу ждет первенца

Алина Гросу скрывает своего второго мужа, Фото: @don.maron

Известно, что знаменитость сейчас живет в США, где развивает актерскую карьеру и продолжает заниматься музыкой. В марте 2024 года она объявила, что вышла замуж второй раз, а уже осенью вместе с Полянским была замечена на светском мероприятии мэра в Нью-Йорке. Однако Алина Гросу никак не комментирует подробности личной жизни.

Алина Гросу и Роман Полянский в Нью-Йорке, Фото: instagram.com/ambdrsima

Отметим, что роман с Полянским у нее начался после развода с российским бизнесменом Александром Комковым. Свои отношения они долго не афишировали, но потом стало известно, что пара живет вместе, Роман даже переехал к возлюбленной в Украину.

Алина Гросу долго скрывала отношения с Романом Полянским

В начале полномасштабного вторжения России певица с возлюбленным находились на западе Украины. И по словам друга семьи Павла Зиброва, у россиянина была проукраинская позиция. Но Роман Полянский не стал публично осуждать войну и путинский режим. \

Алина Гросу вышла замуж второй раз в 2024 году, Фото: @alina_grosu

В конце 2022 года Романа Полянского заметили в Москве, после этого в сети начали говорить, что из-за разных политических взглядов пара рассталась. Но несмотря на то, что загадочный певец Don Maron скрывает свою личность, в новом клипе его глаза очень похожи на глаза Романа Полянского.

Алина Гросу и певец Don Maron

