"Потапино где пропадино?" Каменских в новом амплуа заговорила на испанском и стала посмешищем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 531
Певица пыталась сменить аудиторию, но получила порцию хейта от украинцев
Украинская певица и бывшая участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских снова решила напомнить о себе. На этот раз она записала видеорецепт на испанском, но как оказалось, убежать от украинской аудитории сложнее, чем кажется.
Что следует знать
- Настя Каменских записала кулинарное видео на испанском языке, однако вместо иностранных зрителей в комментариях собрались украинцы с критикой и шутками
- Пользователи высмеяли попытки певицы ориентироваться на испанский рынок, окрестив ситуацию "испанским стыдом"
- Артистка продолжает развивать карьеру за границей и уже выставила на продажу имение под Киевом, где раньше жила с Потапом
Соответствующее видео Каменских опубликовала на своей странице в TikTok. Певица показала, как готовить имбирное печенье, и, по-видимому, рассчитывала "залететь" в тренды испанских зрителей, но больше комментариев написали именно украинцы.
Вместо лавин испанских комментариев появился шквал украинских шуток и критики:
- "Она уже себя к испанцам относила, а алгоритмы ТикТока возвращали ее обратно"
- "Зашла проверить, появился ли испанский комментарий, а там только испанский стыд"
- "Настя, почему не на государственном?"
- "Потапино, где пропанино?"
- "Я в аху&**тмно, что я пропустино?!"
- "Я так поняла, что она переобувается для испанской аудитории, но пока здесь все наши ржут"
- "Она что-то снимает для украинских испанцев что ли?"
- "Смотрю прямо очень большое испанское коммьюнити здесь"
Напомним, что Настя Каменских (NK) сейчас активно строит карьеру за границей, исполняя на концертах свои русскоязычные песни. Певица в основном сосредоточена на испанскую и американскую аудиторию. В ноябре 2025 года стало известно, что она продает совместный дом с мужем Потапом под Киевом и разрывает последние связи с Украиной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, Пугачева выпустила песню в поддержку Украины. Премьера композиции состоялась в преддверии общения президента России Владимира Путина с народом.