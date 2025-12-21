Укр

"Потапино где пропадино?" Каменских в новом амплуа заговорила на испанском и стала посмешищем

Наталья Дума
21 декабря 2025
Настя Каменских и Потап.

Певица пыталась сменить аудиторию, но получила порцию хейта от украинцев

Украинская певица и бывшая участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских снова решила напомнить о себе. На этот раз она записала видеорецепт на испанском, но как оказалось, убежать от украинской аудитории сложнее, чем кажется.

Что следует знать

  • Настя Каменских записала кулинарное видео на испанском языке, однако вместо иностранных зрителей в комментариях собрались украинцы с критикой и шутками
  • Пользователи высмеяли попытки певицы ориентироваться на испанский рынок, окрестив ситуацию "испанским стыдом"
  • Артистка продолжает развивать карьеру за границей и уже выставила на продажу имение под Киевом, где раньше жила с Потапом

Соответствующее видео Каменских опубликовала на своей странице в TikTok. Певица показала, как готовить имбирное печенье, и, по-видимому, рассчитывала "залететь" в тренды испанских зрителей, но больше комментариев написали именно украинцы.

Вместо лавин испанских комментариев появился шквал украинских шуток и критики:

  • "Она уже себя к испанцам относила, а алгоритмы ТикТока возвращали ее обратно"
  • "Зашла проверить, появился ли испанский комментарий, а там только испанский стыд"
  • "Настя, почему не на государственном?"
  • "Потапино, где пропанино?"
  • "Я в аху&**тмно, что я пропустино?!"
  • "Я так поняла, что она переобувается для испанской аудитории, но пока здесь все наши ржут"
  • "Она что-то снимает для украинских испанцев что ли?"
  • "Смотрю прямо очень большое испанское коммьюнити здесь"

Напомним, что Настя Каменских (NK) сейчас активно строит карьеру за границей, исполняя на концертах свои русскоязычные песни. Певица в основном сосредоточена на испанскую и американскую аудиторию. В ноябре 2025 года стало известно, что она продает совместный дом с мужем Потапом под Киевом и разрывает последние связи с Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Пугачева выпустила песню в поддержку Украины. Премьера композиции состоялась в преддверии общения президента России Владимира Путина с народом.

