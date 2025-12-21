"Потапино где пропадино?" Каменских в новом амплуа заговорила на испанском и стала посмешищем

Певица пыталась сменить аудиторию, но получила порцию хейта от украинцев

Украинская певица и бывшая участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских снова решила напомнить о себе. На этот раз она записала видеорецепт на испанском, но как оказалось, убежать от украинской аудитории сложнее, чем кажется.

Что следует знать

Настя Каменских записала кулинарное видео на испанском языке, однако вместо иностранных зрителей в комментариях собрались украинцы с критикой и шутками

Пользователи высмеяли попытки певицы ориентироваться на испанский рынок, окрестив ситуацию "испанским стыдом"

Артистка продолжает развивать карьеру за границей и уже выставила на продажу имение под Киевом, где раньше жила с Потапом

Соответствующее видео Каменских опубликовала на своей странице в TikTok. Певица показала, как готовить имбирное печенье, и, по-видимому, рассчитывала "залететь" в тренды испанских зрителей, но больше комментариев написали именно украинцы.

Вместо лавин испанских комментариев появился шквал украинских шуток и критики:

"Она уже себя к испанцам относила, а алгоритмы ТикТока возвращали ее обратно"

"Зашла проверить, появился ли испанский комментарий, а там только испанский стыд"

"Настя, почему не на государственном?"

"Потапино, где пропанино?"

"Я в аху&**тмно, что я пропустино?!"

"Я так поняла, что она переобувается для испанской аудитории, но пока здесь все наши ржут"

"Она что-то снимает для украинских испанцев что ли?"

"Смотрю прямо очень большое испанское коммьюнити здесь"

Напомним, что Настя Каменских (NK) сейчас активно строит карьеру за границей, исполняя на концертах свои русскоязычные песни. Певица в основном сосредоточена на испанскую и американскую аудиторию. В ноябре 2025 года стало известно, что она продает совместный дом с мужем Потапом под Киевом и разрывает последние связи с Украиной.

