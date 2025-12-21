"Потапіно де пропадіно?" Каменських у новому амплуа заговорила іспанською і стала посміховиськом

Каменських намагалася змінити аудиторію, але отримала порцію хейту від українців

Українська співачка і колишня учасниця дуету "Потап і Настя" Настя Каменських знову вирішила нагадати про себе. Цього разу вона записала відеорецепт іспанською, але як виявилося, втекти від української аудиторії складніше, ніж здається.

Що варто знати

Настя Каменських записала кулінарне відео іспанською мовою, проте замість іноземних глядачів у коментарях зібралися українці з критикою та жартами

Користувачі висміяли намагання співачки орієнтуватися на іспанський ринок, охрестивши ситуацію "іспанським соромом"

Артистка продовжує розвивати кар'єру за кордоном і вже виставила на продаж маєток під Києвом, де раніше мешкала з Потапом

Відповідне відео Каменських опублікувала на своїй сторінці в TikTok. Співачка показала, як готувати імбирне печиво, і, мабуть, розраховувала "залетіти" у тренди іспанських глядачів, але найбільше коментарів написали саме українці.

Замість лавин іспанських коментарів, з’явився шквал українських жартів та критики:

"Вона вже себе до іспанців відносила, а алгоритми ТікТоку повертали її назад"

"Зайшла перевірити, чи з’явився іспанський коментар, а там — тільки іспанський стид"

"Настя, чому не державною?"

"Потапіно, де пропаніно?"

"Я в аху&**тіно, що я пропустіно?!"

"Я так зрозуміла, що вона перевзувається для іспанської аудиторії, але поки тут всі наші ржуть"

"Вона щось знімає для українських іспанців чи що?"

"Дивлюсь прямо дуже велике іспанське ком'юніті тут"

Нагадаємо, що Настя Каменських (NK) зараз активно будує кар'єру за кордоном, виконуючи на концертах свої російськомовні пісні. Співачка переважно зосереджена на іспанську та американську аудиторію. У листопаді 2025 року стало відомо, що вона продає спільний будинок із чоловіком Потапом під Києвом і розриває останні зв'язки з Україною.

