Пугачова у знаковий день для Путіна випустила пісню на підтримку України (відео)

Катерина Любимова
Алла Пугачова
Автором музики та слів пісні став українець Олексій Малахов

Відома 76-річна співачка Алла Пугачова, яка стала ворогом номер один у Росії, випустила нову пісню "Давай просто жить", присвятивши рядки війні в Україні. Прем’єра композиції відбулася напередодні спілкування президента Росії Володимира Путіна з народом.

Що відомо:

  • Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним публічно засудила війну та виїхала з Росії
  • Примадонна в день "Прямої лінії" Путіна випустила нову пісню "Давай просто жить", розповівши про долі тих, кому довелося залишити РФ після початку війни

Алла Пугачова випустила нову пісню — про що трек

Сьогодні, 19 грудня, відбулася прем’єра нової композиції та кліпу російської співачки Алли Пугачової "Давай просто жить". Вона розповіла про життя в еміграції, а також присвятила рядок війні в Україні.

Алла Пугачова нова пісня "Давай просто жить"
Алла Пугачова закликала росіян "просто житт"

Вихід її пісні збігся із "Прямою лінією" Володимира Путіна, і журналіст Дмитро Биков вважає, що це не проста випадковість. Алла Пугачова не побоялася відкрито засудити війну та закликала росіян "просто жити" на тлі людиноненависницької риторики кремлівського диктатора.

У своїй композиції Алла Пугачова розповіла про непросту долю людей, яким довелося залишити батьківщину після початку повномасштабної війни в Україні.

Сколько разбивали сердце, сколько раз стучала в дверь беда, беда, беда, беда... Сколько опускались руки, но летит вперед душа моя, моя, моя, моя... По незнакомым улицам, по незнакомым бульварам, встречая насмешки и смех, и лесть, ненужную даром, за место под солнцем опять готовы друг с другом стреляться

співає у пісні Алла Пугачова

Автором музики та слів нової пісні став уродженець Миколаєва Олексій Малахов. Раніше Пугачова вже випускала пісні з антивоєнними закликами, за що в Росії зазнавала жорсткої критики.

Алла Пугачова зараз
Алла Пугачова випустила нову пісню

Як зазначили співрозмовники з оточення артистки, усі останні пісні Пугачова встигла записати, коли відвідувала Росію востаннє влітку 2024 року. Наразі сім’я живе між Латвією та Кіпром, але згідно з останніми даними, для постійного місця проживання зіркова пара розглядає Швейцарію.

