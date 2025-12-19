Пугачова у знаковий день для Путіна випустила пісню на підтримку України (відео)

Автором музики та слів пісні став українець Олексій Малахов

Відома 76-річна співачка Алла Пугачова, яка стала ворогом номер один у Росії, випустила нову пісню "Давай просто жить", присвятивши рядки війні в Україні. Прем’єра композиції відбулася напередодні спілкування президента Росії Володимира Путіна з народом.

Що відомо:

Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним публічно засудила війну та виїхала з Росії

Примадонна в день "Прямої лінії" Путіна випустила нову пісню "Давай просто жить", розповівши про долі тих, кому довелося залишити РФ після початку війни

Сьогодні, 19 грудня, відбулася прем’єра нової композиції та кліпу російської співачки Алли Пугачової "Давай просто жить". Вона розповіла про життя в еміграції, а також присвятила рядок війні в Україні.

Вихід її пісні збігся із "Прямою лінією" Володимира Путіна, і журналіст Дмитро Биков вважає, що це не проста випадковість. Алла Пугачова не побоялася відкрито засудити війну та закликала росіян "просто жити" на тлі людиноненависницької риторики кремлівського диктатора.

У своїй композиції Алла Пугачова розповіла про непросту долю людей, яким довелося залишити батьківщину після початку повномасштабної війни в Україні.

Сколько разбивали сердце, сколько раз стучала в дверь беда, беда, беда, беда... Сколько опускались руки, но летит вперед душа моя, моя, моя, моя... По незнакомым улицам, по незнакомым бульварам, встречая насмешки и смех, и лесть, ненужную даром, за место под солнцем опять готовы друг с другом стреляться співає у пісні Алла Пугачова

Автором музики та слів нової пісні став уродженець Миколаєва Олексій Малахов. Раніше Пугачова вже випускала пісні з антивоєнними закликами, за що в Росії зазнавала жорсткої критики.

Як зазначили співрозмовники з оточення артистки, усі останні пісні Пугачова встигла записати, коли відвідувала Росію востаннє влітку 2024 року. Наразі сім’я живе між Латвією та Кіпром, але згідно з останніми даними, для постійного місця проживання зіркова пара розглядає Швейцарію.

