Пугачева в знаковый день для Путина выпустила песню в поддержку Украины (видео)

Известная 76-летняя певица Алла Пугачева, ставшая врагом номер один в России, выпустила новую песню "Давай просто жить", посвятив строчки войне в Украине. Премьера композиции состоялась накануне общения президента России Владимира Путина с народом.

Что известно:

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным публично осудила войну и выехала из России

Примадонна в день "Прямой линии" Путина выпустила новую песню "Давай просто жить", рассказав о судьбах тех, кому пришлось покинуть РФ после начала войны

Алла Пугачева выпустила новую песню — о чем трек

Сегодня, 19 декабря, состоялась премьера новой композиции и клипа российской певицы Аллы Пугачевой "Давай просто жить". В ней она рассказала о жизни в эмиграции, а также посвятила строчку войне в Украине.

Алла Пугачева призвала россиян "просто жить"

Выход ее песни совпал с "Прямой линией" Владимира Путина, и журналист Дмитрий Быков считает, что это не простая случайность. Алла Пугачева не побоялась открыто осудить войну и призвала россиян "просто жить" на фоне человеконенавистнической риторики кремлевского диктатора.

В своей композиции Алла Пугачева рассказала о непростой судьбе людей, которым пришлось оставить родину после начала полномасштабной войны в Украине:

"Сколько разбивали сердце, сколько раз стучала в дверь беда, беда, беда, беда… Сколько опускались руки, но летит вперед душа моя, моя, моя, моя… По незнакомым улицам, по незнакомым бульварам, встречая насмешки и смех, и лесть, ненужную даром, за место под солнцем опять готовы друг с другом стреляться", поет в песне Алла Пугачева

Автором музыки и слов новой песни стал уроженец Николаева Алексей Малахов. Ранее Пугачева уже выпускала песни с антивоенными призывами, за что в России подвергалась жесткой критике.

Алла Пугачева выпустила новую песню

Как отметили собеседники из окружения артистки, все последние песни Пугачева успела записать, когда посещала Россию в последний раз летом 2024 года. Сейчас семья живет между Латвией и Кипром, но согласно последним данным, для постоянного места проживания звездная пара рассматривает Швейцарию.

