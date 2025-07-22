Певица с годами словно становится младше

Раньше лицо Аллы Пугачевой выглядело иначе. Особенно за последние месяцы примадонна изменилась до неузнаваемости. С годами артистка не стареет, а молодеет и худеет и не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам.

"Телеграф" расскажет, какое именно хирургическое вмешательство повлияло на моложавый вид Аллы Пугачевой. Сейчас артистке 76 лет.

Алла Пугачева к пластике

Пластический хирург Дмитрий Китиашвили рассказывал пропагандистскому Телеграмм-каналу, что Алла Пугачева прибегла к нескольким операциям. Врач заверил, что певица прошла через блефаропластику (коррекцию век), ринопластику (операция на нос), SMAS-лифтинг шеи и подбородка, а также укрепление рук и шеи. Однако эксперт отметил, что не было хирургических изменений груди или ног.

Алла Пугачева к пластике

Сама Пугачева еще в 2020 году в эфире телеканала НТВ признавалась, что делала пластические операции. По словам примадонны, врачи запретили ей общий наркоз, поэтому подтяжку ей делали под местным. Тогда артистка указала на скулы и лоб.

Алла Пугачева к пластике

Однако тогда Пугачева заверила, что не делала никаких "уколов красоты". Певица призналась, что ей просто повезло и у нее хорошая кожа.

Алла Пугачева сейчас

Однажды Пугачева чуть не ушла из жизни из-за пластической операции. Об этом рассказала ее подруга, Мила Андреева. На хирургическое вмешательство примадонна решилась из-за тогдашнего любимого — композитора Сергея Челобанова, который был младше ее на 12 лет. В ходе операции в Швейцарии Пугачевой занесли инфекцию, однако московские врачи ее спасли.

Пугачева до и после пластики

После пластики лицо артистки стало смотреться иначе. Раньше овал лица был круглый, а теперь стал четким, а подбородок острым. Когда-то веки нависали, а теперь можно заметить, что глаза выглядят более "открытыми", а кожа выглядит более молодой и "натянутой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Повалий в пластику. Своей пропагандистки ничего не осталось.