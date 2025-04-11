Певицу-предательницу называют шедевром пластической хирургии

Известная певица Таисия Повалий, которая имела звание народной артистки Украины, но выбрала поддерживать агрессивную войну России против Украины, уже давно увлекается сохранением молодости и "уколами красоты". 60-летняя артистка никогда особо не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов и эстетической косметологией. Однако, мало кто знает, как она выглядела до всех манипуляций с лицом.

"Телеграф" покажет фото молодой Повалий в начале ее карьеры, когда она еще не подставляла лицо под нож и "уколы красоты".

Повалий в молодости и до пластики

Таисию Повалий в сети называют шедевром пластической хирургии. Она на своем лице показывает, каких успехов достигла эта отрасль эстетической медицины. Все привыкли видеть ее моложавой блондинкой с пышными волосами и безупречными чертами. Однако так она выглядела не всегда.

Уже мало кто помнит Повалий времен СССР, когда она только начинала свою музыкальную карьеру. В сети сохранились несколько фото того времени и на них Таю просто не узнать. Если сравнивать с тем, как она выглядит теперь, то можно прийти к выводу, что своего у нее уже ничего не осталось.

К слову, певица совершенно не скрывает, что увлекается хирургическими процедурами и услугами косметологов. Она регулярно подкалывает в лицо ботокс для коррекции мимических морщин, а также колет гиалуроновую кислоту для разглаживания носогубных складок. Также известно, что Повалий хирургическим путем делала подтяжку лица и омоложение области глаз, а потом еще и ринопластику сделала для полного комплекта.

Напомним, Таисия Повалий, которая до 2014 года была народным депутатом Украины, оказалась предательницей. Он выехала в Москву из Украины 22 февраля 2022 года — за два дня до полномасштабного вторжения. А когда певице удалось увезти в Россию еще и пожилую мать, тогда она стала рупором российской пропаганды и активно поддерживала нападение РФ на Украину.

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