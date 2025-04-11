Співачку-зрадницю називають шедевром пластичної хірургії

Відома співачка Таїсія Повалій, яка мала звання народної артистки України, але обрала підтримувати агресивну війну Росії проти України, вже давно захоплюється збереженням молодості та "уколами краси". 60-річна артистка ніколи особливо не приховувала, що користується послугами пластичних хірургів та естетичною косметологією. Проте мало хто знає, як вона виглядала до всіх маніпуляцій з обличчям.

"Телеграф" покаже фото молодої Повалій на початку її кар’єри, коли вона ще не підставляла обличчя під ніж та "уколи краси".

Повалій у молодості та до пластики

Таїсію Повалій у мережі називають шедевром пластичної хірургії. Вона на своєму обличчі показує, яких успіхів досягла ця галузь естетичної медицини. Всі звикли бачити її моложавою білявкою з пишним волоссям і бездоганними рисами. Однак так вона виглядала не завжди.

Вже мало хто пам’ятає Повалій часів СРСР, коли вона лише розпочинала свою музичну кар’єру. У мережі збереглося кілька фото того часу і на них Таю просто не впізнати. Якщо порівнювати з тим, як вона виглядає тепер, можна дійти висновку, що свого в неї вже нічого не залишилося.

До речі, співачка зовсім не приховує, що захоплюється хірургічними процедурами та послугами косметологів. Вона регулярно підколює ботокс в обличчя для корекції мімічних зморшок, а також коле гіалуронову кислоту для розгладження носогубних складок. Також відомо, що Повалій хірургічним шляхом робила підтяжку обличчя та омолодження області очей, а потім ще й ринопластику зробила для повного комплекту.

Нагадаємо, Таїсія Повалій, яка до 2014 року була народною депутаткою України, виявилася зрадницею. Він виїхала з України в Москву 22 лютого 2022 року – за два дні до повномасштабного вторгнення. А коли співачці вдалося вивезти в Росію ще й літню матір, тоді вона стала рупором російської пропаганди та активно підтримувала напад РФ на Україну.

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