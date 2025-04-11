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Могла б стати бабусею, але не дожила: як виглядає дочка Анастасії Заворотнюк, яка народила первістка

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Дочка Анастасії Заворотнюк народила сина за день до дня народження актриси Новина оновлена 11 квітня 2025, 14:25
Дочка Анастасії Заворотнюк народила сина за день до дня народження актриси. Фото Колаж "Телеграф"

Анна Заворотнюк вперше стала мамою — на початку квітня вона народила сина

Анна Заворотнюк – 29-річна дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла після тяжкої хвороби 29 травня 2024 року. Дівчина завжди вела лакшері-життя, вона блогерка і модель. А нещодавно ще й стала мамою первістка – 2 квітня вона народила сина.

Анна, хоч і активно веде свій блог в Instagram, все ж таки приховує особисте життя, наприклад, не показує свого чоловіка. Проте вагітні фото вона все ж таки публікувала в соцмережі, а потім показала відео вже після народження сина.

На кадрах можна побачити, як красиво зустрічали новоспечену матусю вдома із сином. Уся кімната була прикрашена повітряними кульками, а сама Анна сиділа біля колиски з крихітним сином. До слова, хлопчика назвали Марселем, а народився він за день до дня народження Анастасії Заворотнюк.

Анна Заворотнюк фото

Хтось батько дитини — Анна Заворотнюк приховує, але відомо, що вона офіційно одружена з ним. Вони познайомилися ще під час навчання дівчини у США. З обранцем дочка актриси більшість часу проживає в Дубаї, але час від часу прилітає до Росії.

Анна Заворотнюк фото

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки дітей у Анастасії Заворотнюк. Чим вони займаються та що про них відомо.

Теги:
#Дитина #Первісток #Анна Заворотнюк #Анастасія Заворотнюк