Могла бы стать бабушкой, но не дожила: как выглядит дочь Анастасии Заворотнюк, которая родила первенца

Анна Заворотнюк впервые стала мамой — в начале апреля она родила сына

Анна Заворотнюк — 29-летняя дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла после тяжелой болезни 29 мая 2024 года. Девушка всегда вела лакшери-жизнь, она блогерша и модель. А недавно еще и стала мамой первенца — 2 апреля она родила сына.

Анна, хоть и активно ведет свой блог в Instagram, все же скрывает свою личную жизнь, например, не показывает своего мужа. Однако беременные фото она все же публиковала в соцсети, а потом показала видео уже после рождения сына.

На кадрах можно увидеть, как красиво встречали новоиспеченную мамочку дома с сыном. Вся комната была украшена воздушными шариками, а сама Анна сидела у колыбели с крошечным сыном. К слову, мальчика назвали Марселем, а родился он за день до дня рождения Анастасии Заворотнюк.

Кто отец ребенка — Анна Заворотнюк скрывает, но известно, что она официально замужем за ним. Они познакомилась еще во время учебы девушки в США. С избранником дочь актрисы большинство времени проживает в Дубае, но время от времени прилетает в Россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько детей у Анастасии Заворотнюк. Чем они занимаются и что о них известно.