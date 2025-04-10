Вийшла заміж за росіянина, стала екстрасенсом і співає по-іншому: куди пропала Надія Мейхер

Співачка видалила всі пости зі своєї сторінки в Instagram і завела собі новий акаунт

Надія Мейхер — українська співачка, телеведуча та актриса, яка на початку 2000-х була солісткою популярного поп-гурту "Віа Гра". Після початку повномасштабної війни в Україні артистка зникла з медійного простору і навіть видалила свій блог в Instagram.

"Телеграф" розповість, що відомо Надію Мейхер, куди вона зникла і чим тепер займається.

Надія Мейхер — що про неї відомо

Надія Мейхер народилася на Хмельниччині 10 квітня 1982 року, сьогодні вона відзначає свій 43-й день народження. До початку повномасштабної війни співачка успішно будувала кар’єру в Україні і світилася на телебаченні. Спочатку вона була солісткою золотого складу групи "Віа Гра", потім пішла у сольну кар’єру.

У 2020 році Мейхер знялася в українському серіалі "Великі вуйки". У тому ж році вона стала учасницею шоу "Танці із зірками", де посіла третє місце. Також артистка з'явилася у 11 сезоні шоу "Голос країни", але потім залишила його за власним бажанням. Навесні 2021 року Надія стала запрошеною зіркою на українській адаптації шоу "Маска".

Крім того, Мейхер деякий час була телеведучою шоу "Неймовірна правда про зірок", яку вела у парі з Григорієм Решетником. А ще у 2016 році артистка запустила свій бренд жіночого одягу, який активно рекламувала у своєму Instagram.

Куди зникла Мейхер і чим займається тепер?

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Надія Мейхер написала кілька постів у соцмережі на підтримку України та ЗСУ. Проте невдовзі артистка перестала виходити на зв’язок із шанувальниками у своєму блозі. Можливо, на її рішення мовчати про війну вплинуло те, що вона одружена з російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим, за якого вийшла заміж у 2014 році і народила йому двох доньок. До речі, до війни Мейхер із чоловіком та дітьми жили у Києві, хоч і бізнес її чоловіка у Санкт-Петербурзі.

Колишній колега Надії Григорій Решетнік раніше поділився думкою, що під час війни в Україні вона із сім'єю, ймовірно, живе в Європі. За словами телеведучого, Надя ніколи не хотіла жити у Москві.

Зазначимо, що Надія Мейхер видалила всі пости зі своєї сторінки в Instagram на 309 тисяч підписнгиків. А у травні 2022 року створила нову сторінку, на якій позиціонує себе вже як екстрасенс та духовний практик.

У новому амплуа Мейхер "лікує" людей своїм голосом та вібраціями. Вона проводить ефіри, читає лекції та записує відео, на яких співає з цими вібраціями. До речі, свої ефіри Надія записує не лише російською мовою, а й іноді українською.

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