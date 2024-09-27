Радіє анексії Криму і поливає брудом Зеленського: що каже про війну уродженка Ялти Евеліна Бльоданс (фото, відео)

Тетяна Кармазіна
Евеліна Бльоданс називає себе"руськой" Новина оновлена 05 квітня 2026, 13:33
Евеліна Бльоданс називає себе"руськой".

Зеленського акторка називає "агресором"

Уродженка Ялти Евеліна Бльоданс відкрито підтримала анексію Криму та неодноразово робила заяви, що виправдовують дії Росії. Вона публічно називає себе "руською" і в пропагандистських ефірах різко висловлюється про Україну, зокрема звинувачує Володимира Зеленського.

Актриса добре відома українській аудиторії завдяки участі в одеській комік-трупі "Маски", де працювала у 1990-х і на початку 2000-х. Попри це, після 2014 року вона не лише продовжила відвідувати окупований Крим, а й опинилася в центрі критики через свою публічну позицію щодо війни.

Що відомо про Евеліну Бльоданс

Народилася 5 квітня 1969 року в Ялті у латисько-єврейській родині. Закінчила місцеву школу, а 1990 року — акторський факультет російського державного інституту сценічних мистецтв. Після цього приїхала до Одеси і почала зніматися в комік-трупі "Маски", здебільшого сексуальну медсестру, де головним керівником був Георгій Делієв, також зрадник України.

Що Евеліна Бльоданс говорить про війну в Україні

2015 року актриса заявила, що Крим ніколи не належав Україні. Російську анексію півострова у 2014 році вона розглядає як повернення до "рідної гавані" РФ.

У липні 2015 року Бльоданс було внесено до бази "Миротворець" за порушення державного кордону України, коли поверталася до Криму.

Бльоданс у Криму у 2015 році.
Актриса продовжує відвідувати окупований Крим, 2024 рік.

З 15 січня 2023 року актриса перебуває під санкціями РНБО за діяльність проти України. Вони включають заморожування активів на території країни, припинення культурної співпраці, а також позбавлення державних нагород.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Евеліна Бльоданс благала про примирення "братніх народів". 25 лютого вона виклала відповідний пост в Інстаграмі: "Молимо про здоров’я простих людей і про розсудливість сильних світу цього". Пізніше акторка висловила підтримку країні-терористці.

Фото: instagram.com/bledans

"Євеліна Бльоданс обміняла українські амбіції на подачки Кремля", — так звучить сюжет про актрису, який вийшов на каналі FREEДОМ. Артистка активно підтримує російських військовослужбовців: вона неодноразово відвідувала військові шпиталі та виступала перед окупантами.

"У перші дні я зателефонувала йому (колишньому чоловікові, актору Юрію Стецковському ("Маски-шоу", "Каламбур"), який живе в Одесі), запитувала як ви, чи все гаразд. Ну він супер інтелігентний чоловік і ніколи не буде вступати в якісь чвари. Але за його тоном я зрозуміла, що я "заблука вівця", нічого не розумію і зі мною розмовляти нема про що", — розповіла в ефірі Бльоданс російському пропагандисту Борису Корчевнікову.

Юрій Стицьковський і Бльоданс

У березні 2022 року Бльоданс у п’яному стані записала відео, в якому принизила українців та вихваляла росіян. А у 2024 році у коментарі росЗМІ актриса лицемірно заявила, що президент України Володимир Зеленський "агресор, який створив те, що неможливо назвати людськими вчинками".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила зірки "Маски-шоу" Сергія Олеха. Він помер у 2017 році після тривалої боротьби з раком.

