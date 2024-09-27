Радіє анексії Криму і поливає брудом Зеленського: що каже про війну уродженка Ялти Евеліна Бльоданс (фото, відео)

Зеленського акторка називає "агресором"

Уродженка Ялти Евеліна Бльоданс відкрито підтримала анексію Криму та неодноразово робила заяви, що виправдовують дії Росії. Вона публічно називає себе "руською" і в пропагандистських ефірах різко висловлюється про Україну, зокрема звинувачує Володимира Зеленського.

Актриса добре відома українській аудиторії завдяки участі в одеській комік-трупі "Маски", де працювала у 1990-х і на початку 2000-х. Попри це, після 2014 року вона не лише продовжила відвідувати окупований Крим, а й опинилася в центрі критики через свою публічну позицію щодо війни.

Що відомо про Евеліну Бльоданс

Народилася 5 квітня 1969 року в Ялті у латисько-єврейській родині. Закінчила місцеву школу, а 1990 року — акторський факультет російського державного інституту сценічних мистецтв. Після цього приїхала до Одеси і почала зніматися в комік-трупі "Маски", здебільшого сексуальну медсестру, де головним керівником був Георгій Делієв, також зрадник України.

Що Евеліна Бльоданс говорить про війну в Україні

2015 року актриса заявила, що Крим ніколи не належав Україні. Російську анексію півострова у 2014 році вона розглядає як повернення до "рідної гавані" РФ.

У липні 2015 року Бльоданс було внесено до бази "Миротворець" за порушення державного кордону України, коли поверталася до Криму.

Бльоданс у Криму у 2015 році. Фото: instagram.com/bledans

Актриса продовжує відвідувати окупований Крим, 2024 рік. Фото: instagram.com/bledans

З 15 січня 2023 року актриса перебуває під санкціями РНБО за діяльність проти України. Вони включають заморожування активів на території країни, припинення культурної співпраці, а також позбавлення державних нагород.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Евеліна Бльоданс благала про примирення "братніх народів". 25 лютого вона виклала відповідний пост в Інстаграмі: "Молимо про здоров’я простих людей і про розсудливість сильних світу цього". Пізніше акторка висловила підтримку країні-терористці.

"Євеліна Бльоданс обміняла українські амбіції на подачки Кремля", — так звучить сюжет про актрису, який вийшов на каналі FREEДОМ. Артистка активно підтримує російських військовослужбовців: вона неодноразово відвідувала військові шпиталі та виступала перед окупантами.

"У перші дні я зателефонувала йому (колишньому чоловікові, актору Юрію Стецковському ("Маски-шоу", "Каламбур"), який живе в Одесі), запитувала як ви, чи все гаразд. Ну він супер інтелігентний чоловік і ніколи не буде вступати в якісь чвари. Але за його тоном я зрозуміла, що я "заблука вівця", нічого не розумію і зі мною розмовляти нема про що", — розповіла в ефірі Бльоданс російському пропагандисту Борису Корчевнікову.

У березні 2022 року Бльоданс у п’яному стані записала відео, в якому принизила українців та вихваляла росіян. А у 2024 році у коментарі росЗМІ актриса лицемірно заявила, що президент України Володимир Зеленський "агресор, який створив те, що неможливо назвати людськими вчинками".

