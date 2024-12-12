Один із найпопулярніших у Росії: що говорить про війну шоумен Дмитро Нагієв і де він зараз
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Актор нібито залишив Росію і потрапив у скандал із фейковим Z-фото
Телеведучий та актор Дмитро Нагієв є популярним і дуже затребуваним у Росії артистом. Зірка серіалів "Каменська" та "Фізрук" про вторгнення своєї країни до мирної України прямо не висловлюється, але багато фанатів приписують шоумену антивоєнну позицію — як у Монеточки та Noize MC.
57-річний шоумен родом із Санкт-Петербурга. Він не був замішаний у скандальних висловлюваннях, а навіть критикував довготривалу владу диктатора Путіна. "Телеграф" розповідає, чи засуджує Дмитро Нагієв війну в Україні та де він зараз.
Що Дмитро Нагієв говорить про війну
У вересні 2018 року російський ведучий заявив в інтерв’ю Юрію Дудю, що ніхто не повинен висувати свою кандидатуру на пост президента так багато разів, як це зробив Путін. "Є написаний термін, скільки разів ти можеш ходити у владу. Хоча, як з’ясовується, одне слово "підряд" — і сенс змінюється. Ось я не вважаю, що потрібно ходити у владу стільки, скільки тобі заманеться", — сказав Нагієв.
Також артист засудив тих росіян, хто використовує гасла "На Берлін" та "Можемо повторити". "Що це, що це взагалі? Хто ти такий, що хочеш це повторити? У моєму дитинстві ветерани на День Перемоги тихесенько випивали з однією лише фразою: "Щоб не було війни". І раптом ти їдеш із написом "На Берлін", "41-45, можемо повторити… Ти чого, хлопче?", — заявив чоловік.
24 лютого 2022 року Нагієв виклав в Інстаграмі антивоєнний "чорний квадрат", але пізніше цей пост було видалено із соцмережі. 12 березня актор опублікував чорно-біле відео, де він голить собі голову під пісню гурту "Акваріум", де є слова "ми воювали самі з собою", з текстом: "До побачення. Ми обов’язково зустрінемося. Я вас люблю, попри терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "Що ж я старий накоїв?".
Тоді багато підписників вирішило, що Нагієв залишає Росію, але 16 березня чоловік записав на відео, що "Діма вдома". На тлі нападів на Україну у квітні ведучий написав "Може досить".
Тоді ж з’явилася інформація, що високооплачуваний у РФ артист скасував усі свої концерти та заходи. У лютому 2023 року Нагієв заявив, що він відмовляється вести церемонію нагородження премії "Муз-ТВ". "Прийде час, ми попрацюємо і нагородимо справді кращих музикантів. А поки що, як казав мій дід, "шиш вам, а не ярмарок меду в Лужниках", — сказав чоловік.
Фейкове фото з Zеткою
У березні 2024 року в соцмережах поширився знімок російського шоумена, який супроводжувала заява на підтримку диктатора Путіна на виборах. Начебто Нагієв зробив селфі на тлі авто, на склі якого була наклеєна георгіївська стрічка у формі рашистської літери Z. Пізніше директор артиста заявила, що не бачила цієї фотографії на єдиній офіційній сторінці Нагієва в Інстаграмі. Знімок виявився фейковим та поширеним російськими пропагандистами.
Де зараз Дмитро Нагієв
Ще у квітні 2022 року росЗМІ почали писати, що артист облаштовується у Дубаї й досі проводить там акторські майстер-класи. У грудні 2023 року в Інстаграмі Нагієва з’явився огляд нерухомості в Арабських Еміратах.
Однак ведучий все ж таки продовжує зніматися в російських проєктах за криваві рублі. У грудні 2024 року в кіно у РФ вийде фільм "Ялинки 11", де головну роль виконує Дмитро Нагієв, а також турецький актор Бурак Озчівіт. Також на російських телеекранах покажуть новий серіал із Нагієвим "Хто швидше?".
Раніше повідомлялося, що про дружбу із Володимиром Зеленським говорив відомий російський актор. "Телеграф" писав, що говорить про війну путініст Марат Башаров.