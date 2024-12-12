Один із найпопулярніших у Росії: що говорить про війну шоумен Дмитро Нагієв і де він зараз

Актор нібито залишив Росію і потрапив у скандал із фейковим Z-фото

Телеведучий та актор Дмитро Нагієв є популярним і дуже затребуваним у Росії артистом. Зірка серіалів "Каменська" та "Фізрук" про вторгнення своєї країни до мирної України прямо не висловлюється, але багато фанатів приписують шоумену антивоєнну позицію — як у Монеточки та Noize MC.

57-річний шоумен родом із Санкт-Петербурга. Він не був замішаний у скандальних висловлюваннях, а навіть критикував довготривалу владу диктатора Путіна. "Телеграф" розповідає, чи засуджує Дмитро Нагієв війну в Україні та де він зараз.

Що Дмитро Нагієв говорить про війну

У вересні 2018 року російський ведучий заявив в інтерв’ю Юрію Дудю, що ніхто не повинен висувати свою кандидатуру на пост президента так багато разів, як це зробив Путін. "Є написаний термін, скільки разів ти можеш ходити у владу. Хоча, як з’ясовується, одне слово "підряд" — і сенс змінюється. Ось я не вважаю, що потрібно ходити у владу стільки, скільки тобі заманеться", — сказав Нагієв.

Також артист засудив тих росіян, хто використовує гасла "На Берлін" та "Можемо повторити". "Що це, що це взагалі? Хто ти такий, що хочеш це повторити? У моєму дитинстві ветерани на День Перемоги тихесенько випивали з однією лише фразою: "Щоб не було війни". І раптом ти їдеш із написом "На Берлін", "41-45, можемо повторити… Ти чого, хлопче?", — заявив чоловік.

24 лютого 2022 року Нагієв виклав в Інстаграмі антивоєнний "чорний квадрат", але пізніше цей пост було видалено із соцмережі. 12 березня актор опублікував чорно-біле відео, де він голить собі голову під пісню гурту "Акваріум", де є слова "ми воювали самі з собою", з текстом: "До побачення. Ми обов’язково зустрінемося. Я вас люблю, попри терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "Що ж я старий накоїв?".

Тоді багато підписників вирішило, що Нагієв залишає Росію, але 16 березня чоловік записав на відео, що "Діма вдома". На тлі нападів на Україну у квітні ведучий написав "Може досить".

Тоді ж з’явилася інформація, що високооплачуваний у РФ артист скасував усі свої концерти та заходи. У лютому 2023 року Нагієв заявив, що він відмовляється вести церемонію нагородження премії "Муз-ТВ". "Прийде час, ми попрацюємо і нагородимо справді кращих музикантів. А поки що, як казав мій дід, "шиш вам, а не ярмарок меду в Лужниках", — сказав чоловік.

Фейкове фото з Zеткою

У березні 2024 року в соцмережах поширився знімок російського шоумена, який супроводжувала заява на підтримку диктатора Путіна на виборах. Начебто Нагієв зробив селфі на тлі авто, на склі якого була наклеєна георгіївська стрічка у формі рашистської літери Z. Пізніше директор артиста заявила, що не бачила цієї фотографії на єдиній офіційній сторінці Нагієва в Інстаграмі. Знімок виявився фейковим та поширеним російськими пропагандистами.

Це фото виявилося фейковим

Де зараз Дмитро Нагієв

Ще у квітні 2022 року росЗМІ почали писати, що артист облаштовується у Дубаї й досі проводить там акторські майстер-класи. У грудні 2023 року в Інстаграмі Нагієва з’явився огляд нерухомості в Арабських Еміратах.

Однак ведучий все ж таки продовжує зніматися в російських проєктах за криваві рублі. У грудні 2024 року в кіно у РФ вийде фільм "Ялинки 11", де головну роль виконує Дмитро Нагієв, а також турецький актор Бурак Озчівіт. Також на російських телеекранах покажуть новий серіал із Нагієвим "Хто швидше?".

Дмитро Нагієв продовжує зніматися в Росії

Раніше повідомлялося, що про дружбу із Володимиром Зеленським говорив відомий російський актор. "Телеграф" писав, що говорить про війну путініст Марат Башаров.