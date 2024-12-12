Виступив перед злочинницею, яка викрадає дітей з України: що говорить про війну Леонід Агутін і де він зараз

Співак цинічно виступив на весіллі спонсорів війни проти України

Російський співак Леонід Агутін перебуває у шлюбі з українкою. Анжеліка Варум народилася у Львові, а ось сам артист є москвичем. Якщо хтось вважав, що позиція Агутіна є антивоєнною, то глибоко помилявся.

56-річний виконавець у вересні цього року виступив на весіллі міжнародних злочинців у Росії. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну проти України Леонід Агутін та де він зараз.

Що відомо про Леоніда Агутіна

Народився в Москві в сім’ї відомого російського музиканта Миколи Агутіна. Закінчив джазову школу, з 1986 по 1988 рік служив у прикордонних військах КДБ СРСР на кордоні з Фінляндією.

З 1989 року у складі російських колективів Агутін виступав у союзних республіках СРСР як артист на розігріві. Став лауреатом міжнародного конкурсу молодих виконавців найпопулярнішої музики "Юрмала 1993". Перший альбом "Босоногий мальчик" став візитівкою артиста до російського шоубізнесу.

2008 року тодішній президент-алкоголік Медведєв зробив Леоніда Агутіна "заслуженим" у РФ. Цікаво, що у 2011 році співак разом з актрисою Тетяною Лазарєвою, яка засудила режим Путіна, взяв участь в українському телешоу "Зірка+Зірка".

На Анжеліці Варум одружений із 2000 року. Подружжя має дочку Лізу, яка мешкає в США з американським паспортом. Також Агутін має доньку Поліну від попереднього шлюбу. Вона з мамою живе у Франції.

Леонід Агутін ніякий не антивоєнний

2016 року співак показав себе як кримнашист, коли виступив в анексованому Криму на пропагандистському фестивалі. 2020 року став учасником фестивалю "Таврида Арт". "Давно не бував у Криму, яка атмосфера і яке повітря! Прекрасне місце, тому ніколи не сумуйте", — тоді сказав росіянин зі сцени. Зрозуміло, що потрапив до "Миротворця".

Лише близько тижня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну співак зволив висловити, що він проти війни. "Я сам тримав автомат у руках та охороняв межі своєї батьківщини з українцями, зокрема. Я не збираюся вимовляти політичні гасла. Я не збираюсь аналізувати ситуацію. Все це у минулому. Я не вимагаю, бо кому потрібні мої вимоги. Я благаю — зупиніть війну", — написав Агутін в Інстаграмі.

Така позиція Агутіна призвела до скасування його концертів у кількох містах Росії. У червні 2022 року єдинорос Сергій Миронов звинуватив співака та його дружину Анжеліку Варум у фінансуванні ЗСУ, від чого сам Агутін зрікся: "Ми ніколи не брали участь у зборі грошей для ЗСУ. Хтось перший ляпнув для червоного слівця і багато хто із задоволенням підхопив. На моїх сторінках у соцмережах ми давно це спростували з фактами та доказами".

І ось артист показав свою гнилу натуру. 8 вересня 2024 року Агутін виступив на весіллі міжнародних злочинців Марії Львової-Бєлової та Костянтина Малофєєва. "Наречена" — уповноважена з прав дитини у РФ, відповідальна за депортацію тисяч дітей з окупованих Росією українських територій. "Наречений" — російський олігарх, якого називають "одним із головних спонсорів війни з Україною". Малофєєв почав фінансувати війну російських окупантів ще 2014 року. Крім того, варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт чиновниці Львової-Бєлової.

Ось така вона "антивоєнна позиція" у росіян. До речі, Агутін відправив свою дружину Анжеліку якомога далі від Росії, до дочки в Америку, а сам він, як ми бачимо, не гидує забезпечувати сім’ю кривавими рублями.

Агутін на весіллі спонсорів війни проти України

Раніше повідомлялося, що про дружбу із Володимиром Зеленським говорив один російський актор. "Телеграф" писав, що говорить про війну путініст Марат Башаров.