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"Кримнашист" Агутін заслав їх з Варум дочку працювати звичайним кур’єром в США

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Анжеліка Варум та Леонід Агутін Новина оновлена 07 жовтня 2021, 10:14
Анжеліка Варум та Леонід Агутін

22-річна дівчина намагається не залежати фінансово від своїх зіркових батьків

Заборонений в Україні Леонід Агутін, який раніше поділився секретом щасливого сімейного життя, і його дружина, співачка Анжеліка Варум ще в дитинстві відправили свою дочку Єлизавету в США, де з 2003 року дівчинка росла з родичами співачки в Майамі.

Єлизавета-Марія Варум-Агутіна, саме таке повне ім’я дівчини, вже засвоїла, що гроші просто так не даються, тому не боїться важкої роботи крім серйозного захоплення музикою. В інтерв’ю YouTube-шоу "А поговорити?" Анжеліка Варум розповіла, що її дочка займається низькокваліфікованої роботою.

Спочатку дівчина працювала на кухні в однієї американської сім’ї, а зараз працює кур’єром і розвозить їжу літнім людям із закладів громадського харчування.

Леонід Агутін, Ліза і Анджеліка Варум
Леонід Агутін, Ліза і Анджеліка Варум

Ліза так само виступає в групі під назвою Bruvvy band в нічних закладах під сценічним псевдонімом Ліз Холлоуей.

Єлизавета Варум
Єлизавета Варум
Єлизавета Варум
Єлизавета Варум
Єлизавета Варум
Єлизавета Варум

Нагадаємо, що російський артист Леонід Агутін знаходиться в базі "Миротворець". Артист незаконно відвідував анексований Росією Крим, а також брав участь у пропагандистських заходах російської окупаційної влади на території півострова.

Леонід Агутін в "Миротворці"
Леонід Агутін в "Миротворці"

Ліза — єдина спільна дочка Агутіна і Варум. Від другого (цивільного) шлюбу у нього є ще одна дочка Поліна, яка зараз живе у Франції зі своєю матір’ю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишня дівчина Тіматі прийняла іслам.

Теги:
#США #Діти #Леонід Агутін #Анжеліка Варум
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