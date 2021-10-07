Укр

"Крымнашист" Агутин сослал их с Варум дочь работать обычным курьером в США

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Анжелика Варум и Леонид Агутин Новость обновлена 07 октября 2021, 10:14
Анжелика Варум и Леонид Агутин

22-летняя девушка старается не зависеть финансово от своих звездных родителей

Запрещенный в Украине Леонид Агутин, который ранее поделился секретом счастливой семейной жизни, и его жена, певица Анжелика Варум еще в детстве отправили свою дочь Елизавету в США, где с 2003 года девочка росла с родственниками певицы в Майами.

Елизавета-Мария Варум-Агутина, именно такое полное имя девушки, уже усвоила, что деньги просто так не даются, поэтому не боится тяжелой работы помимо серьезного увлечения музыкой. В интервью YouTube-шоу "А поговорить?" Анжелика Варум рассказала, что ее дочь занимается низкоквалифицированной работой.

Изначально девушка работала на кухне у одной американской семьи, а сейчас работает курьером и развозит еду пожилым людям из заведений общепита.

Леонид Агутин, Лиза и Анджелика Варум
Леонид Агутин, Лиза и Анджелика Варум

Лиза так же состоит в группе под названием Bruvvy band и выступает в ночных заведениях под сценическим псевдонимом Лиз Холлоуэй.

Елизавета Варум
Елизавета Варум
Елизавета Варум
Елизавета Варум
Елизавета Варум
Елизавета Варум

Напомним, что российский артист Леонид Агутин находится в базе "Миротворец". Артист незаконно посещал аннексированный Россией Крым, а также участвовал в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории полуострова.

Леонид Агутин в "Миротворце"
Леонид Агутин в "Миротворце"

Лиза — единственная общая дочь Агутина и Варум. От второго (гражданского) брака у него есть еще одна дочь Полина, которая сейчас живет во Франции со своей матерью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае 2016 года Лиза Варум появилась на обложке глянца HELLO вместе со своей мамой Анжеликой.

Теги:
#США #Дети #Леонид Агутин #Анжелика Варум
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