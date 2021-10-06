Колишня дівчина Тіматі Решетова зізналася, що стала мусульманкою

Модель Анастасія Решетова написала про зміну віри у себе в соціальних мережах.

Російська модель, а з січня 2021 року і співачка Анастасія Решетова підтвердила, що все ж поміняла віру і прийняла іслам.

Про це експодруга Тіматі написала у себе в Інстаграм, у відповідь на запитання від підписника. Модель додала, що довго не хотіла говорити про це, але все ж вирішила зізнатися, що стала мусульманкою.

"Вважаю, що такі теми потрібно обговорювати тільки з найближчими людьми", — написала Решетова у себе в сторіс.

Варто відзначити, що підписники Решетової і раніше підозрювали про те, що вона стала мусульманкою. 25-річна модель почала вивчати ісламську релігію, повністю відмовилася від алкоголю і стала вчити Коран. Більш того в її соцмережах почали частіше з’являтися "тематичні" фото.

Також, навесні 2021 року в мережі ходили чутки про роман Решетової з одруженим племінником глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова — 24-річним Хамзат Кадировим. Однак дівчина ці плітки швидко спростувала.

Анастасія Решетова — російська модель, 1-я віцеміс Росія 2014 року.

Нагадаємо, що дівчина перебувала в стосунках з російським репером Тіматі з січня 2014 року. 16 жовтня 2019 народила артистові сина, якого назвали Ратмір. Восени 2020 року пара розлучилася.

Раніше, "Телеграф" писав, що зараз Тіматі приписують роман з українською моделлю з Києва Сашею Доні, яка 5 жовтня відзначила своє 19-річчя. Про їхні стосунки заговорили після того, як їх спільні фото "злили" в Інстаграм.