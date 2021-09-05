Хто така Саша Доні і що вона постить в Instagram

Нову дівчину Тіматі порівнюють із його колишньою Альоною Шишковою

Струнка модель із Києва Саша Доні не припиняє наповнювати свою стрічку в соцмережі оголеними фото, на яких можна помітити чудову фігуру. Тим часом читачі обговорюють її роман з російським репером Тіматі.

Про привабливу зовнішність Доні свідчать її фото в інстаграм.

Дівчина має довге біляве волосся, виразні риси обличчя та пухкі губи.

В мережі активно обговорюють її схожість з колишньою Тіматі Альоною Шишковою, котра народила реперу доньку.

Обидві дівчини дуже схожі не тільки фігурами, а й обличчями. От тільки в пабліках пишуть, що "Доні — це Шишкова з Аліекспресу".

Альона Шишкова і Саша Доні

Почувши про таке порівняння, колишня Тіматі виклала в мережу відео, на якому латинськими буквами підписала "AliExpress".

Альона Шишкова

Варто відзначити, що в мережі активно обговорюють зовнішність Саші до пластичних операцій, натякаючи на те, що вона сильно змінилася.

Також в інтернеті "плаває" інформація про те, що раніше Доні надавала ескорт-послуги за немаленькі суми.

Проте сама модель не відповідає на питання з приводу минулого.

Тим часом вона, як і російський репер, викладає в мережу фото зі спільної локації, котрі натякають, що пара проводить разом час у Греції на острові Міконос.

До речі, на одному з фото, яке Саша Доні виклала у мережу, на тумбочці біля її ліжка фанати помітили кепку, як у Тіматі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі зʼявилася пародія на "Холостяка" з Тіматі.

Нагадуємо, що сезон із російським репером вийшов у березні 2021 року.