Кто такая Саша Дони и что она постит в Instagram
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Новую девушку Тимати сравнивают с его бывшей Аленой Шишковой
Стройная модель из Киева Саша Дони не прекращает наполнять свою ленту в соцсети полуобнаженными фото, на которых можно увидеть ее прекрасную фигуру. Между тем читатели обсуждают ее роман с российским рэпером Тимати.
О привлекательной внешности Дони свидетельствуют ее фото в Инстаграм.
Девушка имеет длинные белокурые волосы, выразительные черты лица и пухлые губы.
В сети активно обсуждают ее сходство с прежней девушкой Тимати Аленой Шишковой, которая родила рэперу дочь.
Обе девушки очень похожи не только фигурами, но и лицами. Вот только в пабликах пишут, что "Дони — это Шишкова с Алиекспресс".
Услышав о таком сравнении, бывшая Тимати выложила в сеть видео, на котором латинскими буквами подписала "AliExpress".
Стоит отметить, что в сети активно обсуждают внешность Саши до пластических операций, намекая на то, что она сильно изменилась.
Также в интернете "плавает" информация о том, что ранее Дони предоставляла эскорт-услуги за немаленькие суммы.
Однако сама модель не отвечает на вопросы по поводу прошлого.
Между тем она, как и российский рэпер, выкладывает в сеть фото с общих локаций, которые намекают, что пара проводит вместе время в Греции на острове Миконос.
Кстати, на одном из фото, которое Саша Дони выложила в сеть, на тумбочке у ее кровати фанаты заметили кепку, как у Тимати.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилась пародия на "Холостяк" с Тимати.
Напоминаем, что сезон с российским рэпером вышел в марте 2021 года.
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