Укр

Кто такая Саша Дони и что она постит в Instagram

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Саша Дони Новость обновлена 05 сентября 2021, 18:58
Саша Дони

Новую девушку Тимати сравнивают с его бывшей Аленой Шишковой

Стройная модель из Киева Саша Дони не прекращает наполнять свою ленту в соцсети полуобнаженными фото, на которых можно увидеть ее прекрасную фигуру. Между тем читатели обсуждают ее роман с российским рэпером Тимати.

О привлекательной внешности Дони свидетельствуют ее фото в Инстаграм.

Девушка имеет длинные белокурые волосы, выразительные черты лица и пухлые губы.

В сети активно обсуждают ее сходство с прежней девушкой Тимати Аленой Шишковой, которая родила рэперу дочь.

Обе девушки очень похожи не только фигурами, но и лицами. Вот только в пабликах пишут, что "Дони — это Шишкова с Алиекспресс".

Алена Шишкова и Саша Дони
Алена Шишкова и Саша Дони

Услышав о таком сравнении, бывшая Тимати выложила в сеть видео, на котором латинскими буквами подписала "AliExpress".

Алена Шишкова
Алена Шишкова

Стоит отметить, что в сети активно обсуждают внешность Саши до пластических операций, намекая на то, что она сильно изменилась.

Также в интернете "плавает" информация о том, что ранее Дони предоставляла эскорт-услуги за немаленькие суммы.

Однако сама модель не отвечает на вопросы по поводу прошлого.

Между тем она, как и российский рэпер, выкладывает в сеть фото с общих локаций, которые намекают, что пара проводит вместе время в Греции на острове Миконос.

Кстати, на одном из фото, которое Саша Дони выложила в сеть, на тумбочке у ее кровати фанаты заметили кепку, как у Тимати.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилась пародия на "Холостяк" с Тимати.

Напоминаем, что сезон с российским рэпером вышел в марте 2021 года.

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