Тіматі закрутив роман з українською моделлю: як виглядає дівчина (фото)

Що постить в Інстаграм імовірна дівчина російського репера Тіматі — Саша Доні.

Ексголовний герой романтичного реаліті-шоу " Холостяк ", продюсер і репер Тіматі так і не зміг побудувати відносини з переможницею проєкту, якою стала Катерина Сафарова, як і в принципі всі попередні учасники. Після закінчення шоу артист був не раз помічений з різними дівчатами.

І ось в мережі з’явилися чергові припущення про новий роман Тіматі з українською моделлю Сашею Доні. Зараз пара відпочиває в Греції на острові Міконос, про що говорять геолокації обох, що вони ставлять під фото в Інстаграм, а також їх спільні фото і відео, які "зливають" в мережу.

Хто ж така Саша Доні?

Саша Доні — українська модель і манекенниця. Живе в Києві, але родом з Чернігова. Також відомо, що Саша з дитинства займається художньою гімнастикою. На її сторінці в Інстаграм можна побачити, що заняття гімнастикою не пройшли дарма — у дівчини прекрасна розтяжка, якою вона часто хвалиться.

Варто відзначити, що багато шанувальників Тіматі відзначили, що Саша дуже схожа на його екскохану Олену Шишкову. Довге світле волосся, стрункі довгі ноги, підтягнута фігура, пишні груди — спільного досить.

Що постить в мережі Саша Доні?

На сторінці дівчини багато фото з різних подорожей. Багато відвертих фото в білизні, купальниках, а також відвертих нарядах.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року експодруга Тіматі, співачка українського походження Алекса, справжнє ім’я якої — Олександра Чвикова, вперше стала мамою — артистка народила дівчинку.