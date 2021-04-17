Экс-возлюбленная Тимати Алекса родила первенца: трогательное фото

Певица украинского происхождения Алекса, настоящее имя которой - Александра Чвикова (дочь украинского бизнесмена Александра Чвикова, возглавлявшего успешную донецкую компанию "Энергосбытпром"), 16 апреля стала мамой прекрасной малышки.

В субботу на своей личной странице в Инстаграме 32-летняя девушка опубликовала черно-белое фото, сделанное сразу после родов.

"16.04 у нас родилась прекрасная, здоровенькая доченька. Мы так мечтали об этом и вот она тут, в теплых объятиях мамы и папы. Добро пожаловать, крошка. Главное - расти здоровой, а мы всегда рядом", - сообщила молодая мама.

Отцом ребенка стал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который бросил ради певицы свою беременную жену, танцовщицу Сашу Сивкову.

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Ранее Алекса сообщила о пополнении в семье у себя в сторис. Она поблагодарила за поздравления своих близких и поклонников, которые оставили ей много теплых слов.

Алекса стала известной во время своего участия в четвертом сезоне проекте "Фабрика звезд". Ей было 16 лет, когда она начала встречаться с начинающим рэпером Тимати. Музыкальная карьера Алексы со временем затихла, а сама девушка стала предпринимательницей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official)

Напомним, что исполнитель является участником российского реалити-шоу "Холостяк".