Звезда "Кухни" беременна второй раз (фото)

Российская актриса Мария Горбань, которая в начале февраля этого года связала себя узами брака со звукооператором Кириллом Зоткиным, перестала скрывать, что беременна вторым ребенком.

"Это волнительно и очень долгожданно Ничего от Вас не скроешь... я действительно ношу прекрасное внутри себя!", - подтвердила радостную новость актриса сериала "Кухня" в Инстаграме.

Фото обложки журнала ОК, которому Горбань дала интервью, с округлившимся животом Мария опубликовала на странице в соцсети.

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Актриса искренне поблагодарила поклонников за поздравления с будущим пополнением в семье у себя в сториз.

Для актрисы это второй ребенок. Сейчас супруги воспитывают дочь Стефанию (2014), которая появилась у Марии в предыдущем браке с осветителем Олегом Филатовым.

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View this post on Instagram A post shared by МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Стоить добавить, что у 34-летней Марии Горбань очень привлекательная внешность и стройная фигура. Российская актриса не стесняется публиковать откровенные фото в купальнике.