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Мария Горбань показала откровенный снимок

Мария Горбань
19:19 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярная актриса Мария Горбань показала красивую фигуру в купальнике

В Инстаграме Мария Горбань поделилась пляжной фотографией, на которой продемонстрировала идеальную спортивную фигуру.

Видно, что Маша проводит много времени в спортзале, хотя, никогда не показывает фото и видео оттуда. Но зато, актриса регулярно хвастается роликами и снимками того, как она катается на лыжах и занимается серфингом.

Всего за три часа после публикации нового фото Маши Горбань в красном купальнике, его успели оценить с помощью лайков более 25 тысяч инстаграм-пользователей. Вот так восхитила подписчиков актриса своим внешним видом.

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