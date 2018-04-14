https://telegraf.com.ua/files/2018/04/11202724.847974.8366-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4010653-mariya-gorban-pokazala-otkrovennyiy-snimok.html
Мария Горбань показала откровенный снимок
19:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Популярная актриса Мария Горбань показала красивую фигуру в купальнике
В Инстаграме Мария Горбань поделилась пляжной фотографией, на которой продемонстрировала идеальную спортивную фигуру.
Видно, что Маша проводит много времени в спортзале, хотя, никогда не показывает фото и видео оттуда. Но зато, актриса регулярно хвастается роликами и снимками того, как она катается на лыжах и занимается серфингом.
Всего за три часа после публикации нового фото Маши Горбань в красном купальнике, его успели оценить с помощью лайков более 25 тысяч инстаграм-пользователей. Вот так восхитила подписчиков актриса своим внешним видом.
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