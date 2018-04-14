Мария Горбань показала откровенный снимок

В Инстаграме Мария Горбань поделилась пляжной фотографией, на которой продемонстрировала идеальную спортивную фигуру.

Видно, что Маша проводит много времени в спортзале, хотя, никогда не показывает фото и видео оттуда. Но зато, актриса регулярно хвастается роликами и снимками того, как она катается на лыжах и занимается серфингом.

Всего за три часа после публикации нового фото Маши Горбань в красном купальнике, его успели оценить с помощью лайков более 25 тысяч инстаграм-пользователей. Вот так восхитила подписчиков актриса своим внешним видом.