Звезда сериала "Кухня" вышла замуж: первые свадебные фото и видео

Российская актриса тетра и кино Мария Горбань тайно вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.
Фото в свадебном платье, букетом красивых цветов и обручальными кольцами необычной формы звезда выложила в субботу, 6 февраля, на своей странице в Инстаграме.
"Ты меня нашел среди тысячи лиц
Сердцу горячо слёзы на ресницах
Оказалось счастье в простом кроется
Найти своих и успокоиться...", - написала стих Мария, сопроводив свадебные фото.
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Актрису в комментариях поздравили ее коллеги из шоу-бизнеса, в том числе украинская певица Тина Кароль, Вера Брежнева и дизайнер Катя Сильченко.
Стоить добавить, что Мария Горбань в 2013 году вышла замуж за осветителя Олега Филатова, от которого родила единственную дочь Стефанию (2014).
После развода с Олегом актриса познакомилась с оператором Кириллом Зоткиным.
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Кадры со свадьбы - сториз Марии Горбань:
На фото: Кирилл Зоткин с дочерью актрисы Стефанией
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года под венец пошли также телеведущие и музыканты Алина Астровская и Антон Лаврентьев.