Звезда сериала "Кухня" вышла замуж: первые свадебные фото и видео

Российская актриса тетра и кино Мария Горбань тайно вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.

Фото в свадебном платье, букетом красивых цветов и обручальными кольцами необычной формы звезда выложила в субботу, 6 февраля, на своей странице в Инстаграме.

"Ты меня нашел среди тысячи лиц

Сердцу горячо слёзы на ресницах

Оказалось счастье в простом кроется

Найти своих и успокоиться...", - написала стих Мария, сопроводив свадебные фото.

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Актрису в комментариях поздравили ее коллеги из шоу-бизнеса, в том числе украинская певица Тина Кароль, Вера Брежнева и дизайнер Катя Сильченко.

Стоить добавить, что Мария Горбань в 2013 году вышла замуж за осветителя Олега Филатова, от которого родила единственную дочь Стефанию (2014).

После развода с Олегом актриса познакомилась с оператором Кириллом Зоткиным.

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View this post on Instagram A post shared by МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Кадры со свадьбы - сториз Марии Горбань:

На фото: Кирилл Зоткин с дочерью актрисы Стефанией

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года под венец пошли также телеведущие и музыканты Алина Астровская и Антон Лаврентьев.