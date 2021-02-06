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Экс-"Холостяк" Максим Михайлюк впервые станет отцом (фото)

Экс-"Холостяк" Максим Михайлюк впервые станет отцом (фото)
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram Максима Михайлюка

Бывший участник проекта "Холостяк" Максим Михайлюк и его девушка, украинская топ-модель Дарья Хлыстун, объявили о радостном событии - они ожидают первенца.

Новостью пара поделилась в социальной сети Инстаграм.

"Каждый день - еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни", - написал будущий отец, сопроводив пост парой снимков с беременной Дарьей.

 
 
 
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"Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным", - поделилась девушка.

 
 
 
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Пилот и владелец летней школы Flymax в Майями Макс Михайлюк после расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой стал встречаться с украинской моделью Дарьей Хлыстун. Пара вместе провела отпуск, но подробностями молодые люди не делились.

По признанию Михайлюка, в мае 2020 года его сердце было еще свободно.

Даша Квиткова призналась, сколько килограммов набрала за 4 месяца беременности

 
 
 
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24-летняя Дарья Хлистун снималась в рекламных кампаниях Armani и делала показы на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане.

 
 
 
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Напомним, скоро родителями также станут бывший "Холостяк" Никита Добрынин со своей женой Дарьей Квитковой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 126

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Дети, Беременность, Максим Михайлюк, Дарья Хлыстун.
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