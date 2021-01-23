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Даша Квиткова призналась, сколько килограммов набрала за 4 месяца беременности

Даша Квиткова призналась, сколько килограммов набрала за 4 месяца беременности
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Квитковой

20 января Никита Добрынин и Даша Квиткова объявили, что впервые станут родителями. Девушка находится на четвертом месяце беременности.

На своей странице в Инстаграм Дарья рассказала, что за 4 месяца набрала в весе 3 килограмма.

"Мой вес на 15 неделе составляет 58 кг. Я взвешиваюсь утром, прежде чем начну пить, есть и много ходить. Перед беременностью я весила 55 килограмм, могла ограничивать себя в еде, придерживалась диет или пропускала приемы пищи", - призналась блогер.

 
 
 
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Также Квиткова рассказала, что в этот важный для них с Никитой период старается не ограничивать себя в еде: "Да, я сейчас могу позволить себе съесть шпроты с крабовым салатом. Я не переедаю, как многие могли подумать. Стабильно завтракаю, обедаю и ужинаю. Нормальной, человеческой едой. Если сильно-сильно чего-то хочется - я себе это позволяю. Не запихиваюсь до упаду сладким или булками. Сейчас все стабильно. Чего-то особенного не хочется. Просто хочется не быть голодной".

 
 
 
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Ранее Даша Квиткова рассказала, как узнала о своей беременности.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Беременность, Диеты, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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