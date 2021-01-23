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Тодоренко показала, что они с Топаловым делают по утрам (фото)

Тодоренко показала, что они с Топаловым делают по утрам (фото)
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram Регины Тодоренко

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас вместе с семьей пребывает в Индонезии на Бали, поделилась с подписчиками новым фото.

На нем артистка, ее муж Влад Топалов и их 2-летний сын Михаил занимаются полезным делом - чистят зубы.

Артистка решила обратиться к своим поклонникам и поразмышлять о том, кто был ее примером в жизни и почему так важно заниматься любимым делом, чтобы "не приходилось тяжело и много работать".

 
 
 
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"Моим примером была и есть наша мама, которая очень интересным образом подготавливала меня ко взрослой жизни. Частенько приговаривала мне: "Доченька, ты главное хорошего человека для жизни найди, чтоб не приходилось много и тяжело работать", а сама, произнося эту фразу, трудилась на двух работах по 10-12 часов в день", - делится Регина.

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Позже, наблюдая за родным человеком, Тодоренко усвоила, что только трудом достигаются цели и зарабатываются деньги, и для этого не стоить ждать того самого "хорошего человека".

"С 18ти лет я сама себя обеспечиваю, и эта независимость мне очень нравится! Меня научили трудиться", - пишет звезда. "И вот сижу я и радуюсь, что для того, чтобы "не приходилось тяжело и много работать" не хорошего человека надо искать, а любимое дело выбрать. Ведь когда занимаешься любимым делом, часы не имеют значения, а тяжелый труд трансформируется в удовольствие, и самое главное "хороший человек" очень быстро становится твоим мужем".

 
 
 
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Кристина Асмус засветила грудь и подписала снимок похабными хештегами

 
 
 
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Ранее Регина Тодоренко сообщила, что травмировала ногу, а также чуть не погибла, занимаясь серфингом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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