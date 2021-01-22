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Уставшая Маша Ефросинина показала себя без макияжа (фото)

Уставшая Маша Ефросинина показала себя без макияжа (фото)
Обновлено 23:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Маши Ефросининой

Востребованная украинская телеведущая Маша Ефросинина, известна своим неподдельным чувством юмора, поделилась с подписчиками новым снимком без макияжа, сделанным в ее собственном офисе. На фото звезда выглядит довольно уставшей.

"Office time (Рабочее время - ред.)", - написала Ефросинина поздно вечером, 22 января, в соцсети Инстаграм.

 
 
 
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Стоить отметить, что телеведущая не впервые делится фотографиями без мейкапа. Маша Ефросинина не боится показаться для своих поклонников неидеальной, ведь давно доказала, что внешность не играет роли, если можно просто так излучать уверенность и радость без внешних атрибутов.

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Напомним, что звезда предпочла провести зимний отпуск в кругу семьи, не выезжая за границу, но все же не упустила момента потроллить своих коллег, отдыхающих на экзотических курортах.

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А недавно Ефросинина почтила память покойного украинского кутюрье Сергея Ермакова, рассказав, как однажды дизайнер выручил в очень важный для нее момент.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 131

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Маша Ефросинина, Без макияжа.
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