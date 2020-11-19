"Умение шутить над собой - это бесценно!" Ефросинина развеселила сеть забавными фото

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, покоряющая своих поклонников роскошными и стильными образами, не боится показать себя в невыгодном свете.
Так, на официальной странице в соцсети Инстаграм Ефросининой появились фото, на которых ведущая забавно расположилась на кресле и засмеялась.
"Ожидание...Реальность...", - подписала пост звезда.
На снимках Ефросинина изображена в бирюзовом платье, длинной шубе и белых сапогах.
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Ефросинина подняла настроение своим подписчикам, а те, в свою очередь, оставили позитивные комментарии под постом.
А вот украинская певица Слава Каминская наоборот, сумела удивить фанатов свадебным платьем.