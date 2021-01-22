Стилист Пугачевой обвинил Леди Гагу в плагиате наряда "Примадонны": в сети ответили насмешками

Стилист российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Алишер обвинил американскую исполнительницу Леди Гагу в "копировании" наряда Примадонны на инаугурации 46-ого американского президента Джо Байдена, которая состоялась в среду, 20 января.

Сравнительный коллаж стилист опубликовал на своей странице в Инстаграме.

Читайте также: Леди Гага и Дженнифер Лопес выступили на инаугурации Байдена: видео, реакция сети

"НЕЕ, НУ, А ЧЕ, МЫ ТА С АЛЛБОРИСОВНОЙ БЫЛИ ПЕРВЫЕ. И у нас птица, это сама Алла", - написал Алишер.

Добавим, что соответствующий наряд Алла Борисовна продемонстрировала во время концерта в Кремле (Москва) в 2019 году.

View this post on Instagram A post shared by ALISHER (@alishermusic)

View this post on Instagram A post shared by Алла Пугачева / Alla Pugacheva (@allasuperstar)

Отреагировали на пост пользователи соцсети очень неоднозначно. Многие написали, что образ был явно "слизан", но некоторых насмешило подобное сравнение.

Пока Пугачева никак не прокомментировала данную публикацию.

Ранее американская певица и актриса Леди Гага продемонстрировала роскошный образ накануне инаугурации Байдена.