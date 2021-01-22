Стилист Пугачевой обвинил Леди Гагу в плагиате наряда "Примадонны": в сети ответили насмешками

Стилист российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Алишер обвинил американскую исполнительницу Леди Гагу в "копировании" наряда Примадонны на инаугурации 46-ого американского президента Джо Байдена, которая состоялась в среду, 20 января.
Сравнительный коллаж стилист опубликовал на своей странице в Инстаграме.
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"НЕЕ, НУ, А ЧЕ, МЫ ТА С АЛЛБОРИСОВНОЙ БЫЛИ ПЕРВЫЕ. И у нас птица, это сама Алла", - написал Алишер.
Добавим, что соответствующий наряд Алла Борисовна продемонстрировала во время концерта в Кремле (Москва) в 2019 году.
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Отреагировали на пост пользователи соцсети очень неоднозначно. Многие написали, что образ был явно "слизан", но некоторых насмешило подобное сравнение.
Пока Пугачева никак не прокомментировала данную публикацию.
Ранее американская певица и актриса Леди Гага продемонстрировала роскошный образ накануне инаугурации Байдена.