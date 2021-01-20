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Леди Гага поразила нежным образом накануне инаугурации Байдена

Леди Гага поразила нежным образом накануне инаугурации Байдена
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter

20 января 2021 года, в 12:00 по местному времени (19:00 по киевскому) состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Ранее, стало известно, что американская певица Леди Гага, которая вела кампанию за Байдена во время выборов, исполнит гимн во время церемонии.

Для своего выступления артистка выбрала нежный белый наряд. Судя по опубликованным снимкам, певица выбрала длинное платье со шлейфом и белоснежное пальто с пышными рукавами.

“Я молюсь, чтобы завтра был мирным днем для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха” - написала Леди Гага в своем посте в Инстаграм, который опубликовала 19 января.

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

“Телеграф” предлагает посмотреть прямую трансляцию инаугурации Байдена онлайн.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 195

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Леди Гага, Образ, Певица, Наряд.
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