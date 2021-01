Леди Гага поразила нежным образом накануне инаугурации Байдена

20 января 2021 года, в 12:00 по местному времени (19:00 по киевскому) состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Ранее, стало известно, что американская певица Леди Гага, которая вела кампанию за Байдена во время выборов, исполнит гимн во время церемонии.

Для своего выступления артистка выбрала нежный белый наряд. Судя по опубликованным снимкам, певица выбрала длинное платье со шлейфом и белоснежное пальто с пышными рукавами.

Lady Gaga at the Capitol Building ahead of her National Anthem performance for Joe Biden’s inauguration tomorrow. pic.twitter.com/ushu5wG6iw

— Pop Crave (@PopCrave) January 19, 2021