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Среда, 20.01.2021
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Инаугурация Джо Байдена: все подробности онлайн

Инаугурация Джо Байдена: все подробности онлайн
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В среду, 20 января 2021 года, в 12:00 по местному времени (19:00 по киевскому) состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Церемония пройдет в Вашингтоне, новый президент Америки принесет присягу у здания Капитолия. Перед присягой  пройдет концерт, выступят Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Из-за коронавируса на торжестве будут присутствовать около 200 человек — всех рассадят с соблюдением социальной дистанции.

Среди гостей: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. А 96-летний Джимми Картер (это тот, что был еще до Рональда Рейгана) не приедет — похоже, по состоянию здоровья. Дональд Трамп объявил, что не придет на церемонию инаугурации Байдена. Он станет первым за 152 года президентом, нарушившим эту традицию.

Напротив Капитолия, на Национальной аллее установили почти 200 тысяч флагов — они символизируют умерших от COVID-19 в США.

 Трансляция на YouTube-канале ведет комитет по проведению церемонии.

Из-за пандемии коронавируса инаугурация пройдет без военного парада. Также этом году не будет и традиционного бала с участием политических деятелей. 

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Известно, что 25 тыс. военных нацгвардии США прибыли в Вашингтон для обеспечения порядка. Это количество американских нацгвардейцев является максимальным, которое разрешили в Пентагоне. Правоохранители ожидают, что сторонники Трампа могут приехать в Вашингтон и устроить акции протеста.

Центр Вашингтона полностью заблокирован, охрану усилили во всех госучреждениях.

Напомним, как сообщалось Дональд Трамп спешно покинул Белый дом, использовав для этого вертолет.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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США, Джо Байден, Дональд Трамп.
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