Трамп на вертолете покидает Белый дом (видео)

Накануне инаугурации Джо Байдена президент Дональд Трамп спешно покидает Белый дом, использовав для этого вертолет.

Об этом можно судить из онлайн трансляции, опубликованной в YouTube.

На своем вертолете он планирует отправиться в штат Флорида, и не будет присутствовать на инаугурации своего преемника.

Любопытно, что Мелания Трамп сегодня выбрала себе "траурный" костюм черного цвета.

Отметим, что Трамп - не первый американский президент, который не будет присутствовать на инаугурации своего преемника. По данным Ассоциации историков Белого дома, не посещали инаугурации своих преемников президенты Джон Адамс, Джон Куинси Адамс и Эндрю Джонсон.

Как сообщал "Телеграф", накануне инаугурации Джо Байдена, в Вашингтоне усилили меры безопасности в связи с недавними протестами и захватом Капитолия.

Также ранее стало известно, попадут ли украинские политики на инаугурацию Байдена и сколько это стоит.