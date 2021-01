Ждут провокации: Вашингтон закрывают с тысячами военных к инаугурации Байдена (фото, видео)

Накануне инаугурации Джо Байдена, в Вашингтоне усилили меры безопасности в связи с недавними протестами и захватом Капитолия.

Об этом сообщает Reuters, а в сети местные жители публикуют фото и видео с улиц города, который в усиленном режиме патрулируется Нацгвардией.

"Жуткая сцена в обычно очень оживленном Вашингтоне, округ Колумбия: все улицы в центре закрыты в связи с подготовкой к 59-й инаугурации", - пишут в Twitter.

An eerie scene in a usually very busy Washington, DC: every street downtown closed in preparation for the the 59th inauguration. pic.twitter.com/3pDrjo63sL — Vincent Patierno (@vincentpatierno) January 13, 2021

Также на фото показали, как Трамп собирает свои вещи, освобождая Белый дом для Байдена. Вещи пакуют в картонные ящики.

Moving out.@AFP's Mandel Ngan photographs boxes being loaded onto a removal truck outside the White House in Washington, DC, as Trump's departure nears pic.twitter.com/MqNx5kwvEQ — AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021

Отели, авиакомпании и другие предприятия уже усилили безопасность, хотя до инаугурации еще пять дней. На такие меры они пошли, поскольку власти планировали разместить в городе не менее 20 000 военнослужащих Национальной гвардии.

Inside the U.S. Capitol this morning where the House is poised to impeach President Trump for a second time.



National Guard members are deployed.



The Pentagon says about 15,000 troops will be in Washington in preparation for Prez-elect Joe Biden’s inauguration. pic.twitter.com/v7aEvVJEb7 — Geeta Mohan گیتا موہن गीता मोहन (@Geeta_Mohan) January 13, 2021

This is the preparation for inauguration of someone who received over 81,000,000 popular votes.



The US Capital is heavy fortified for the inauguration. pic.twitter.com/YDX7mhAnw8 — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) January 14, 2021

National Guard members continued to occupy the Capitol and surrounding areas Thursday morning. Upwards of 20,000 National Guard troops will be present in D.C. up to and on Joe Biden's inauguration Jan 20 pic.twitter.com/bLcv4pqI5s — NowThis (@nowthisnews) January 14, 2021

"Мы все находимся в состоянии повышенной готовности в связи с событиями в Вашингтоне за последние пару недель", - говорится в сообщении CNBC.

Кроме того, в Вашингтоне также расширили периметр высокого забора, окружающего Капитоли, чтобы охватить Верховный суд США и Библиотеку Конгресса на случай провокаций. Также близлежащие дороги были закрыты для проезда, и некоторые предприятия заявили, что будут закрыты.

Отмечается, что указанные меры будут соблюдаться некоторое время и после инаугурации.

