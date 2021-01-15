Попадут ли украинские политики на инаугурацию Байдена и сколько это стоит

На инаугурации президента США Джозефа Байдена, которая намечена на 20 января, все страны, похоже, будут представлены исключительно послами. Сказались пандемия коронавируса и меры безопасности, принятые после штурма Конгресса сторонниками Дональда Трампа. О том, как проходит инаугурация в нормальном режиме нашему изданию рассказала политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко.

«Обычно проходит серия инагурационных мероприятий. В том числе так называемые инагурационные балы (в разных местах в Вашингтона), на которые лоббисты помогают попасть людям со всех стран. Побывать там – статусно, - поясняет политтехнолог. - Оплачивается некий официальный взнос (от 25 тысяч долларов до 5 млн) и услуги лоббиста (тут – по-разному). Участие в официальной церемонии (клятва и так далее) официально бесплатное. Но, опять же, билеты распространяются через конгрессменов и сенаторов. И это тоже чего-то стоит…»

В этом году ситуация иная – и из-за ковида, и из-за политического напряжения. Потому всё проходит в сжатом варианте. Учитывая, что часть кампании Байдена была построена на том, что он боится ковида, было бы странно проводить многочисленные мероприятия, подчеркивает Екатерина Одарченко.

По ее словам, есть информация, что часть традиционных для инаугурации мероприятий, в том числе балы и торжественные обеды, могут быть перенесены на День независимости США - 4 июля.

«Безусловно, попасть если не на саму инаугурацию (где, скорее всего, будут лишь послы), то на мероприятия, так или иначе с ней связанные (в каком-то сжатом виде они всё же, думаю, состоятся) стремятся многие. В том числе украинские политики, - говорит Екатерина Одарченко. - Но сейчас любая работа с Украиной осложнена из-за многочисленных скандалов, связанных с нашей страной и – как демократами, так и республиканцами».

А потому, подчеркивает эксперт, даже люди из американского бизнеса, намеревающиеся вести дела с Украиной, десять раз всё проверяют, чтобы не влезть даже в полуполитическую историю с некими конечными бенефициарами. Ведь это может негативно отразиться на репутации и бизнесе.

«До последнего мои знакомые лоббисты считали, что будет хоть в какой-то форме, с социальной дистанцией и так далее, но более расширенный формат инаугурации. Но, похоже, дело уже решенное, - отмечает Екатерина Одарченко. - Решили всё провести максимально сокращенно и скромно, несмотря на то, что большие мероприятия полезны для обеих американских партий, так как на них привлекаются значительные деньги в партийные фонды».

Напомним, что в США, где готовятся к инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, обстановка остается неспокойной. В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации.