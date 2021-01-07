После захвата Капитолия сторонниками Трампа чуть не перенесли инаугурацию Байдена: что известно

Сторонники Дональда Трампа устроившие протесты в Вашингтоне и захватившие здание Капитолия в Канзасе, где Конгресс США должен утвердить результаты выборов президента, были выдворены из него и законодатели снова принялись утверждать итоги выборов, в частности, победу Джо Байдена.

Об этом сообщает ВВС.

"Те, кто сегодня устроил хаос в нашем Капитолии, знайте: вы не победили", - заявил председательствующий на слушаниях вице-президент Майк Пенс.

Он заверил, что "насилие никогда не побеждает", а "побеждает свобода, и это по-прежнему Дом народа".

"Мир снова станет свидетелем стойкости и силы нашей демократии - даже после беспрецедентного насилия и вандализма. Избранные представители народа Соединенных Штатов снова собрались в этом зале", - заверил он.

Отметим, что в связи с протестами в США, которые сопровождались погромами и несколькими погибшими, в Конгрессе задумывались о переносе инаугурации Джо Байдена, но позже все же решили продолжать утверждение итогов выборов и не переносить дату его назначения на пост президента.

При этом мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила режим чрезвычайной ситуации на 15 суток - до инаугурации нового президента Джо Байдена.

По последним данным, сторонники Трампа, пытавшиеся оспорить правомерность подачи голосов выборщиков по штату Джорджия, отозвали свои возражения после беспорядков на Капитолийском холме. Таким образом, Конгресс утвердил 16 голосов выборщиков от Джорджии, поданных за Байдена.

Интересно, что от Трампа, которого называют инициатором захвата Капитолия, отвернулись даже некоторые из республиканцев, не говоря уже о демократах. На данный момент все аккаунты Трампа в соцсетях заморожены. В частности, Twitter заблокировал его страницу на 12 часов, а Facebook и Instagram - на сутки.

Как сообщал "Телеграф", ранее фото сторонников Трампа в Капитолии облетели весь мир.