Трамп отреагировал на жесткие протесты в США: "Оставайтесь спокойными!"

Президент США Дональд Трамп бурно отреагировал на то, что его сторонники, устроившие протесты в Вашингтоне, ворвались в Капитолий, расположенный в Канзасе, где Конгресс США должен утвердить результаты выборов президента.

Об этом он написал в своем Twitter.

Пожалуйста, поддержите нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайся спокойным! – заявил он, косвенно поддержав действия протестующих.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021