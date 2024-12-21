Никогда не сушите вещи на батареях: на это есть 5 причин

Почему нельзя использовать радиаторы для сушки белья

Зимой процесс сушки одежды становится сложнее, особенно когда за окном высокая влажность. В такой ситуации многие прибегают к проверенному, но не совсем безопасному способу — сушке вещей на батареях.

Несмотря на удобство и кажущуюся простоту, этот метод может обернуться неприятными последствиями для дома.

Почему не стоит сушить вещи на батарее

1. Увеличение затрат на отопление

Когда вы накрываете радиатор мокрой одеждой, тепло перестает равномерно распространяться по комнате. Это заставляет систему отопления работать с большей нагрузкой, пытаясь компенсировать недостаток тепла. В результате, если у вас автономное отопление, счета за электроэнергию или газ могут заметно вырасти.

2. Влага и плесень в доме

Мокрая одежда при сушке на батареях выделяет много влаги в воздух. Постепенно это приводит к накоплению конденсата на стенах, окнах и мебели, что создает идеальные условия для появления плесени и сырости. Со временем это может повредить отделку, вызвать отслаивание краски и обоев.

3. Испорченный воздух

Плесень и повышенная влажность в помещении могут стать причиной плохого воздуха. Это ухудшает общее самочувствие и может вызвать головные боли и усталость, отмечает Express.

4. Повреждение радиаторов

Влага, испаряющаяся с мокрой одежды, может постепенно проникать в металл радиатора, вызывая коррозию и ржавчину. Это не только снижает эффективность обогрева, но и уменьшает срок службы отопительных приборов.

5. Порча одежды

Одежда, особенно деликатные ткани, плохо переносит контакт с горячими батареями. Ткани могут пересыхать, становиться жесткими или даже деформироваться. Часто появляется обесцвечивание или ослабление волокон, что заметно сокращает срок службы ваших вещей.

Вместо сушки на батарее лучше использовать сушильные стойки, специальные электрические сушилки, балкон. Также можно воспользоваться лайфхаком с полотенцем, о котором ранее рассказывал "Телеграф". Небольшая хитрость поможет быстрее высушить вещи даже в сырую погоду.