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Путину и Лукашенко не поздоровится: Каспаров дал прогноз на президентство Байдена в США

Путину и Лукашенко не поздоровится: Каспаров дал прогноз на президентство Байдена в США
13:00 Сегодня Телеграф

Всемирно известный шахматист и политик Гарри Каспаров озвучил свои предположения по поводу отношений США и России, политики касательно Беларуси и поддержки Украины после выборов президента.

Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».

По его словам, изменения в этих сегментах будут не кардинальные. Но политик не сомневается, что Джо Байден поддержит Украину. Кроме того, администрация президента примет жесткие меры касательно Лукашенко. Также под ужесточения санкций попадет и Россия.

«Это не возвращение к Обаме, как многие считают. Байден в той администрации занимал довольно радикальные позиции. Глядя на ту команду, которую он набирает в National security, можно предположить, что политика по отношению к России будет довольно жесткой. Никаких разрядок и перезагрузок ждать не придется», - отмечает Каспаров.

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Также эксперт говорит, что в этом плане украинцы могут объективно радоваться итогам выборов в США. Но Каспаров отмечает, что позиция Байдена, ориентирована на то, что Украине надо решать собственные проблемы. П-этому помощь в борьбе с Путиным будет оказана, но США будет настаивать на том, что нужно решить то, что не решено до сих пор.

Отметим, Байден поднимал вопрос войны Украины с Россией в  недавних разговорах с европейскими лидерами.

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Все по теме:

Украина, США, Россия, Беларусь, Владимир Путин, Джо Байдена, Александ Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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