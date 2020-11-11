Джо Байден обсудил войну на Донбассе с мировыми лидерами

Джо Байден готов объединиться с лидерами Франции и Великобритании, чтобы заняться украинским вопросом.

Об этом "Интерфакс" сообщает со ссылкой на штаб демократа, победившего на выборах в США.

Темы разрешения конфликтов в ряде стран, в числе которых и Украина, Байден намерен действовать сообща с европейскими лидерами. В частности, в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Байден обозначил заинтересованность в работе по иранской ядерной программе, а также решению "конфликтов в Украине и в Сирии".

В разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном Байден отметил планы по работе "вместе по таким темам, как Балканы и Украина".

Ранее в интервью "Телеграфу" председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что вопрос с деоккупацией Донбасса может сдвинуться с мертвой точки после прихода в Белый дом демократа.