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Джо Байден обсудил войну на Донбассе с мировыми лидерами

Джо Байден обсудил войну на Донбассе с мировыми лидерами
07:44 Сегодня Телеграф

Джо Байден готов объединиться с лидерами Франции и Великобритании, чтобы заняться украинским вопросом.

Об этом "Интерфакс" сообщает со ссылкой на штаб демократа, победившего на выборах в США. 

Темы разрешения конфликтов в ряде стран, в числе которых и Украина, Байден намерен действовать сообща с европейскими лидерами. В частности, в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Байден обозначил заинтересованность в работе по иранской ядерной программе, а также решению "конфликтов в Украине и в Сирии". 

В разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном Байден отметил планы по работе  "вместе по таким темам, как Балканы и Украина".

Ранее в интервью "Телеграфу" председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что вопрос с деоккупацией Донбасса может сдвинуться с мертвой точки после прихода в Белый дом демократа. 

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Все по теме:

Украина, Франция, Великобритания, Война, Донбасс, Джо Байден.

Автор:

Телеграф
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