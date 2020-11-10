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Байден может надавить на Путина в вопросе Донбасса, но не просто так - генерал

Байден может надавить на Путина в вопросе Донбасса, но не просто так - генерал
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф

Решить вопрос с возвращением Донбасса станет проще с приходом к власти в США представителя демократов - Джо Байдена. Но помощь в деоккупации территорий возможна только при наличии конкретного плана со стороны Украины.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Генерал Маломуж считает, что Украина должна заинтересовать глобальных мировых игроков – США, Китай, страны ЕС. Только в этом случае можно рассчитывать на поддержку в урегулировании ситуации на оккупированных Россией украинских территориях, прежде всего на Донбассе. Такое объединение в свою очередь и возможное усиление санкций со стороны Белого дома может ослабить Москву и заставить ее идти на уступки.

Но союзники в решении проблемы должны получить от Украины системные и практические предложения. Руководство страны должно прописать конкретные шаги, а не ограничиться только призывами наказать оккупанта.

"Нужен конкретный план, который отстаивал бы интересы Украины, но учитывал и интересы глобальных мировых игроков. «ПОМОГИТЕ НАМ!» - не вариант. Нужна более значимая мотивация", – считает Маломуж.

Больше о том, как может решиться вопрос с оккупированными территориями читайте в материале: После смены власти в США возвращение Донбасса станет ближе, а вот с Крымом сложнее - генерал

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Все по теме:

США, Россия, Донбасс, Николай Маломуж, Территории.

Автор:

Телеграф
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