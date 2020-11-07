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Байден объявил себя победителем выборов в США: что говорит об этом Трамп (видео)

Байден объявил себя победителем выборов в США: что говорит об этом Трамп (видео)
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах. 

Об этом он написал в своем Twitter. 

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы в меня вложили", - написал Байден. 

 

В то же время, Дональд Трамп назвал это заявление ложным. 

"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя", - говорится в заявлении Трампа. 

Напомним, ранее о победе Байдена сообщил CNN. Победу ему обеспечили 20 голосов выборщиков из штата Пенсильвания.

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США, Джо Байден.

Автор:

Телеграф
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