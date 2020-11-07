Байден объявил себя победителем выборов в США: что говорит об этом Трамп (видео)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы в меня вложили", - написал Байден.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

В то же время, Дональд Трамп назвал это заявление ложным.

"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя", - говорится в заявлении Трампа.

Напомним, ранее о победе Байдена сообщил CNN. Победу ему обеспечили 20 голосов выборщиков из штата Пенсильвания.