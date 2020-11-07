CNN: Байден победил на выборах президента США

Кандидат в президенты Джо Байден набрал необходимые для победы на выборах 270 голосов выборщиков.

Как пишет CNN, Байден одержал победу в Пенсильвании, где получил 20 голосов. Таким образом у него есть 273 голоса, в то время как у действующего президента США Дональда Трампа лишь 213.

Отметим, что победа или проигрыш Трампа в Пенсильвании стала бы решающей на этих выборах. Без нее, он не смог бы набрать необходимые 270 голосов, теперь даже если остальные колеблющиеся штаты поддержат действующего президента США, это все равно не повлияет на конечный результат.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в США прошли 3 ноября.

Трамп уже обрушился с критикой на организаторов выборов, обвинив тех в мошенничестве.

Тем не менее, часть сторонников Трампа уже начали готовиться к том, что победу одержит Байден.