Борису Бурде — 75 лет: куда во время войны пропал известный телеведущий и "знаток" из Одессы

Телеведущий был популярным в начале 2000-х, когда вел кулинарную программу

Борис Бурда — известный украинский телеведущий и многолетний участник и знаток телевизионной программы "Что? Где? Когда?". Эрудит родом из Одессы, однако во время войны живет за границей. Сегодня, 25 марта, ведущему кулинарной программы "Вкусно с Борисом Бурдой" исполняется 75 лет.

В честь дня рождения "Телеграф" расскажет, куда пропал Борис Бурда и что он говорит о войне в Украине.

Борис Бурда — где он сейчас и что говорит о войне

Уроженец Одессы Борис Бурда известный на постсоветском пространстве эрудит и знаток интеллектуальных игр и телепроектов. С конца 90-х и до 2010-го он был завсегдатаем клуба "Что? Где? Когда?", много раз получал награды, как лучший игрок. Также принимал участие и в других интеллектуальных проектах. Среди коллег и друзей Борис Бурда получил забавное прозвище — "человек-энциклопедия".

Также Борис Бурда построил карьеру телеведущего. Он с 1997 по 2006 год был ведущим популярного кулинарного шоу "Вкусно с Борисом Бурдой" на украинском телевидении. А в России вел кулинарную рубрику в журнале "Собеседник". Кроме того, Бурда был ведущим других кулинарных проектов, а также является автором более десятка книг о кухне и кулинарии.

С самого начала полномасштабной войны Борис Бурда не живет в Украине. Получилось так, что за два дня до вторжения — 22 февраля 2022 года знаток выехал в Турцию на отдых, а оттуда уже не вернулся в родную Одессу. С отдыха его забрал к себе в Испанию старший сын Владислав.

Известно, что после начала войны, Борис Бурда вообще не возвращался в Украину. Правда выезжал из Испании в страны Балтии. Там он дал интервью латвийскому проекту "Говорящие головы", в котором рассказал, что думает о войне.

Так, по словам одессита, он точно знает, кто агрессор, а кто жертва в этой войне. Однако называет войну "отношениями правящих верхушек".

"По Украине моя позиция совершенно ясна. Я не поддерживаю войну и агрессию России, тут все очевидно, даже нечего обсуждать. Других точек зрения быть не может", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о таинственной смерти Вячеслава Чорновила. Как за несколько месяцев до смерти погиб один из главных кандидатов.