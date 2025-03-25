Борису Бурді — 75 років: куди під час війни зник відомий телеведучий і "знаток" з Одеси

Телеведучий був популярним на початку 2000-х, коли вів кулінарну програму

Борис Бурда — відомий український телеведучий та багаторічний учасник та знавець телевізійної програми "Що? Де? Коли?". Ерудит родом із Одеси, проте під час війни живе за кордоном. Сьогодні, 25 березня, ведучому кулінарної програми "Смачно з Борисом Бурдою" виповнюється 75 років.

На честь дня народження "Телеграф" розповість, куди зник Борис Бурда і що він каже про війну в Україні.

Борис Бурда — де він зараз і що говорить про війну

Уродженець Одеси Борис Бурда відомий на пострадянському просторі ерудит та знавець з інтелектуальних ігор та телепроектів. З кінця 90-х і до 2010-го він був завсідником клубу "Що? Де? Коли?", багато разів отримував нагороди, як найкращий гравець. Також він брав участь і в інших інтелектуальних проектах. Серед колег та друзів Борис Бурда отримав кумедне прізвисько — "людина-енциклопедія".

Також Борис Бурда збудував кар’єру телеведучого. Він з 1997 по 2006 рік був ведучим популярного кулінарного шоу "Смачно з Борисом Бурдою" на українському телебаченні. А в Росії вів кулінарну рубрику у журналі "Собеседник". Крім того, Бурда був ведучим інших кулінарних проектів, а також є автором більше десятка книг про кухню та кулінарію.

Із самого початку повномасштабної війни Борис Бурда не живе в Україні. Вийшло так, що за два дні до вторгнення — 22 лютого 2022 року ерудит виїхав до Туреччини на відпочинок, а звідти вже не повернувся до рідної Одеси. З відпочинку його забрав до себе в Іспанію старший син Владислав.

Відомо, що після початку війни Борис Бурда взагалі не повертався до України. Щоправда, виїжджав з Іспанії до країн Балтії. Там він дав інтерв’ю латвійському проекту "Говорячі голови", в якому розповів, що думає про війну.

Так, за словами одесита, він достеменно знає, хто агресор, а хто жертва у цій війні. Проте називає війну "відносинами правлячих верхівок".

"По Україні моя позиція абсолютно ясна. Я не підтримую війну та агресію Росії, тут все очевидно, навіть нічого обговорювати. Інших точок зору бути не може", — сказав він.

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