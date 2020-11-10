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С приходом Байдена возвращение Донбасса станет ближе, а вот с Крымом сложнее - генерал

С приходом Байдена возвращение Донбасса станет ближе, а вот с Крымом сложнее - генерал
07:35 Сегодня Телеграф

Украине следует заинтересовать стратегических глобальных игроков в деоккупации Крыма и Донбасса. Также важно демонстрировать свою активность и самостоятельность. Такое мнение высказал «Телеграфу» председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж. 

«Думаю, после возвращения в Белый дом демократов (кандидат в президенты Джо Байден уже объявил о своей победе, которую еще надо закрепить официально – ред.), мы увидим консолидацию сил США, Канады, Европы в поиске решения вопросов Донбасса и Крыма. Урегулирование ситуации на Донбассе возможно быстрее. Крым же – на перспективу. Думаю, деоккупация полуострова станет более реальна, когда будет выработана общая модель мирового порядка. Тогда будут решать вопросы Крыма, Сирии, Ирана, Афганистана, Ирака и так далее», – отмечает генерал.

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По мнению Николая Маломужа, деоккупации украинских территорий поможет, если в этом будут прямо заинтересованы глобальные мировые игроки. Включая США, Китай, ЕС, а также Россию, которая может быть ослаблена и готова на ряд уступок ради снятия санкций.

«Демократы будут поддерживать Украину, но они ждут от нас инициатив, которые будут глубинные, системные и практические. Теория не пройдет, как и простые призывы «наказать Россию». Нужен конкретный план, который отстаивал бы интересы Украины, но учитывал и интересы глобальных мировых игроков. «ПОМОГИТЕ НАМ!» - не вариант. Нужна более значимая мотивация», – считает генерал.

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Презентацию Украиной Крымской платформы он называет хорошим шагом. И считает, что данная площадка будет работать, но…

«Но это - более интеллектуальная площадка. Вряд ли она будет давать практический результат. Разве что продуцируемые там предложения и конкретные решения обретут вид четких программ и дорожных карт. И их начнут выполнять все заинтересованные стороны», – отмечает Николай Муженко.

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Генерал уверен, что Украина должна занимать более активную и эффективную позицию. Выступать как генератор идей. А не заявлять, как некоторые наши политики и чиновники, что мы готовы работать под эгидой США, в том числе при принятии кадровых и экономических решений.

«Штаты уважают, когда страна сильная, когда она имеет соответствующие концепции, консолидированное общество. Это - достойный вариант для сотрудничества, достойны партнер, с которым США готовы продуктивно работать. А ждать указаний, становится в позу просителя – недопустимо», - подчеркивает генерал.

Ранее Николай Маломуж рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Украина, Крым, Донбасс, Джо Байден, Николай Маломуж.

Автор:

Телеграф
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