Скачать
Понедельник, 09.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ужас в палатах, "пропажа" лекарств и хамство медиков: рассказ вдовы умершего от COVID о лечении в Мариуполе
Ужас в палатах, "пропажа" лекарств и хамство медиков: рассказ вдовы умершего от COVID о лечении в Мариуполе
Морально-политический тест: эксперт объяснил, почему выборы президента США так будоражат россиян
Морально-политический тест: эксперт объяснил, почему выборы президента США так будоражат россиян
Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины
Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины
Коронавирус 9 ноября побил антирекорды в двух областях Украины
Коронавирус 9 ноября побил антирекорды в двух областях Украины

Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена

Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Николай Маламуж (фото - facebook.com)

Председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал «Телеграфу», что значит для Украины смена власти в США. Отметим, что кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден уже объявил о своей победе.

«В случае прихода в Белый дома администрации демократов, Украина может рассчитывать на более существенную поддержку со стороны США в экономической и политической сферах, – считает генерал. – Возможны инвестиции в целевых отраслях, в том числе, в области высоких технологий. Новые исследования в области радиоэлектроники, защиты информации. Есть серьезные наработки в системе борьбы с коронавирусом, в биологической сфере. Не исключаю, что КБ «Южное» вновь будет задействовано в совместных проектах».

Что касается военно-технического сотрудничества, то демократы ориентированы на то, чтобы не создавать больших моделей противостояния с Россией. А потому, если и будут поставлять оружие в Украину, то, в первую очередь, нелетальное. То есть, тактическое вооружение. А вот стратегическое – ограничат.

«Демократы, несмотря на жесткую риторику в адрес РФ, не готовы к конфронтации, что показала ситуация с Крымом. Кода РФ аннексировала украинские полуостров и Севастополь, Обама и Байден не задействовали сразу даже какие-то дипломатические шаги. В беседах со мной американцы признались, что не хотели провоцировать конфликта на уровне глобальных игроков - ядерных государств. Так что Украину власть демократов поддержит тактическим вооружением. Защитными средствами, противотанковыми, средствам радикоэлектроники. Больше следует ожидать политической и информационной поддержки, – прогнозирует Николай Маломуж. – При этом сама Украина должна генерировать инициативы, направленные на деоккупацию - глубинные, системные и практические. Теория и призывы не пройдут».

Напомним, замгендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что с приходом Байдена Трамп может сбежать в Россию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Выборы, Оружие, Джо Байден, Николай Маломуж.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО
02 Появилось видео избиения в Киеве мужчины, проучившего мотоциклиста-нарушителя
03 Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы
04 Азербайджан не остановился на взятии Шуши: что происходит в Карабахе 9 ноября
05 Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Жили с чувством неполноценности&quot;: Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
"Жили с чувством неполноценности": Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа
Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа
Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
Гуляйте, работайте и не бурчите: неутешительный прогноз погоды в Украине на неделю
Гуляйте, работайте и не бурчите: неутешительный прогноз погоды в Украине на неделю
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь