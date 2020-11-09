Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена

Председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал «Телеграфу», что значит для Украины смена власти в США. Отметим, что кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден уже объявил о своей победе.

«В случае прихода в Белый дома администрации демократов, Украина может рассчитывать на более существенную поддержку со стороны США в экономической и политической сферах, – считает генерал. – Возможны инвестиции в целевых отраслях, в том числе, в области высоких технологий. Новые исследования в области радиоэлектроники, защиты информации. Есть серьезные наработки в системе борьбы с коронавирусом, в биологической сфере. Не исключаю, что КБ «Южное» вновь будет задействовано в совместных проектах».

Что касается военно-технического сотрудничества, то демократы ориентированы на то, чтобы не создавать больших моделей противостояния с Россией. А потому, если и будут поставлять оружие в Украину, то, в первую очередь, нелетальное. То есть, тактическое вооружение. А вот стратегическое – ограничат.

«Демократы, несмотря на жесткую риторику в адрес РФ, не готовы к конфронтации, что показала ситуация с Крымом. Кода РФ аннексировала украинские полуостров и Севастополь, Обама и Байден не задействовали сразу даже какие-то дипломатические шаги. В беседах со мной американцы признались, что не хотели провоцировать конфликта на уровне глобальных игроков - ядерных государств. Так что Украину власть демократов поддержит тактическим вооружением. Защитными средствами, противотанковыми, средствам радикоэлектроники. Больше следует ожидать политической и информационной поддержки, – прогнозирует Николай Маломуж. – При этом сама Украина должна генерировать инициативы, направленные на деоккупацию - глубинные, системные и практические. Теория и призывы не пройдут».

Напомним, замгендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что с приходом Байдена Трамп может сбежать в Россию.