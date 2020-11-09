Жизнь Трампа закончится или в тюрьме, или в России, - Айдер Муждабаев

Замгендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев рассказал «Телеграфу», что значат для Украины и России итоги выборов в США. Напомним, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден уже объявил о своей победе.

«Мы видим реакцию пророссийских сил в Украине. Они расстроены, что Трамп уходит и приходит Байден. Это значит, что для нас такой исход американских выборов – на руку», – считает Айдер Муждабаев.

По его словам, коллективный Запад в последние годы был разобщен.

«Во многом из-за деятельности Трампа – прямого подчиненного Путина на посту главы США, – говорит замгендиректора телеканала ATR. – Он делал всё, чтобы простить России то, что она натворила. К счастью, ничего не получилось, Трамп пошел в политический расход. Уверен, что он закончит жизнь в тюрьме или в России – как человек, связанный с кремлевской верхушкой».

Журналист надеется, что с приходом в Белый дом Байдена придет в себя и Америка, и весь цивилизованный мир. И жестко возьмутся за Россию.

«У Байдена жёсткая риторика в отношении РФ, а вот какие будут дела - пока вопрос. Трамп мечтал простить Путину всё, подписать с ним большую сделку по переделу мира. И лишь американские институции не дали ему это сделать, – отмечает Айдер Муждабаев. – И всё же он частично выполни желания Путина – Америка ушла из Сирии, уходит из Афганистана, частично выпала из мировой политики. Надеюсь, при Байдене на Россию обрушаться действительно чувствительные санкции, которые Трамп всячески сдерживал. А жесткое санкционное давление будет способствовать скорейшему уходу оккупантов с Крыма и Донбасса.

Напомним, что соучредитель и директор экономических программ Украинского института за будущее Анатолий Амелин уверен, что Байден - лучший вариант для нашей страны.