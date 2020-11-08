России будет сложнее, а Украина получит возможности: озвучен подробный прогноз по изменениям в мире с приходом Байдена

Бывший вице-президент США Джо Байден не понаслышке знаком с Украиной и ее политическими элитами, поэтому он является лучшим вариантом для нашей страны.

Такое мнение высказал соучредитель и директор экономических программ Украинского института за будущее Анатолий Амелин. На своей странице в Фейсбук он обнародовал детальный прогноз относительно политики Байдена по отношению к Украине, США и остальному миру.

Согласно его прогнозу, Украина получит и летальное оружие и поддержку в реформах.

"Очевидно, что для Украины Байден - значительно лучший выбор. Байден знает Украину, знает украинскую элиту, он любит Украину и хочет, чтобы она была успешной. Для Трампа это просто необходимость, он не ориентирован на будущее Украины", - написал Амелин.

Он считает, что американцы не желают допускать усиления РФ на постсоветском пространстве, а Украина оставалась единственной помехой для российского господства в регионе.

А вот Россию после прихода Байдена в Белый дом ничего хорошего не ждет.

"Бывший вице-президент прямо заявил CNN, что считает Россию "противником". Он пообещал решительный ответ на вмешательство в выборы и на предполагаемую выплату вознаграждения Талибану за нападение на американские войска в Афганистане", - пишет Амлеин.

Впрочем, скорее всего он продлит истекающий договор о стратегическом наступательном вооружении (СНВ).

Также Амелин уверен, что Байден восстановит нормальные отношения с НАТО, вернется в ВОЗ и возобновит участие в Парижском климатическом соглашении.

Также возможно изменение санкционной программы в отношении Ирана, но только в обмен на сокращение ядерной программы. Что касается Китая, то Байден скорее всего продолжит политику Трампа по противодействию "злоупотреблениям в экономической практике", но будет делать это с международными партнерами, а не в одностороннем порядке.

Политика относительно Израиля, скорее всего, не изменится, то же касается Афганистана и Ирака.

Напомним, что путинские аналитики считают, что отношения между Россией и США при Байдене будут напряженными.